La carambola que dejaría a Alcaraz eliminado de las Nitto ATP Finals y posiblemente sin número uno del mundo

Si el Alcaraz-Fritz de las Nitto ATP Finals fue un partido tremendo, el Musetti-De Miñaur no se quedó atrás. La segunda jornada del Grupo Jimmy Connors deparó la victoria del español y la del italiano. Musetti llegó a Turín casi de rebote, gracias a la renuncia del serbio Novak Djokovic por una lesión en el hombro. En su debut cayó ante Fritz, pero en el duelo ante De Miñaur protagonizó una enorme remontada en el tercer set. "No tengo piernas", dijo a su banquillo cuando estaba 5-3 abajo y con un "break" en contra. Musetti encontró fuerzas de donde no tenía para firmar varios puntos escandalosos que acabaron con la resistencia del australiano. Y esa victoria deja abierto el grupo para la tercera jornada.

Alcaraz tiene en sus manos quedar primero y evitar posiblemente a Jannik Sinner hasta una hipotética final. Para ello debe ganar su partido con Musetti o perder en tres sets con el italiano y que Taylor Fritz se imponga a De Miñaur en tres sets. La posibilidad de que el español acabe segundo pasa por perder su partido con Musetti. Hay dos posibilidades: derrota y que De Miñaur gane a Fritz o derrota en tres sets y que el estadounidense supere al australiano en dos. Pero es que existe una opción por la que Alcaraz incluso podría caer eliminado después de haber ganado los dos primeros partidos. Si pierde con Musetti en dos sets y Fritz gana en dos sets a De Miñaur el español se vería perjudicado por el triple empate con Fritz y Musetti. Ganando un set, Carlitos estaría en semifinales.

Y de fondo está la lucha por el número uno del mundo. Si Alcaraz gana a Musetti se asegura el liderato del ranking a final de curso. También podría celebrarlo antes si hoy Sinner no puede con Zverev. En cualquier caso el final de temporada de Alcaraz tiene muy poco que ver con el de anteriores cursos.

En 2021, tras el US Open ganó cinco de los ocho partidos que disputó y luego se impuso en las Next Gen ATP Finals. En 2022 después de conquistar en Nueva York, su balance en el tramo final de la temporada fue 6-4. En 2023 lo mejoró ligeramente, 7-5. Y el año pasado ya creció con 15 victorias en 19 partidos después del Abierto de Estados Unidos. Este curso después de Flushing Meadows suma ocho victorias en diez partidos incluyendo el título en el ATP 500 de Tokio.