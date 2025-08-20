Carlos Alcaraz publica una foto con Raducanu y el emoji que pone lo dice todo

El sueño duró apenas cincuenta minutos. Carlos Alcaraz y EmmaRaducanu se presentaban en la pista Arthur Ashe onn una sonrisa cómplice y la ilusión de ofrecer espectáculo en su debut como pareja de dobles mixto en el US Open 2025. Sin embargo, el estreno terminó en una rápida eliminación: derrota ante Jessica Pegula y Jack Draper por un doble 4-2.

El público los recibió con una ovación sonora, celebrando la unión de dos campeones individuales de Nueva York que ahora probaban suerte juntos en una modalidad poco habitual para ambos. Alcaraz, número 2 del ranking ATP, llegaba con la fatiga acumulada de Cincinnati, donde apenas 24 horas antes había ganado la final frente a Jannik Sinner, por abandono del italiano. Raducanu, actual número 35 de la WTA, aceptó encantada la invitación de su amigo: “Carlos me envió un mensaje para invitarme a jugar. Me sorprendió mucho y me emocioné. Compartir la cancha con él será algo realmente especial”, confesó la británica en la previa.

Más química fuera de la pista que en ella

Pero en la cancha la realidad fue otra. Alcaraz, todavía con las piernas pesadas, arrancó cediendo su servicio en el primer juego. Fue un ‘break’ que marcó la tónica de un partido cuesta arriba. Raducanu intentó sostener la dinámica con su solidez desde el fondo, pero la pareja Draper–Pegula mostró de inmediato una coordinación mucho más afinada. Los errores no forzados del murciano en el primer set facilitaron la escapada de sus rivales, que dominaron con autoridad la red y se llevaron la manga inicial sin sobresaltos.

Alcaraz y Raducanu apenas habían tenido tiempo de entrenar juntos. Aun así, entre risas, gestos de ánimo y breves conversaciones tácticas en los cambios de lado, mostraron una complicidad que arrancó simpatías en la grada. “Creo que será algo nuevo para mí, algo que me encanta, y me lo voy a pasar genial jugando allí con Emma… Intentaré disfrutarlo al máximo”, había dicho el español antes del partido. El disfrute, al menos, quedó.

Esa complicidad no es casual. Raducanu recordó en la previa cómo nació su amistad: “Lo conozco desde hace años. En Wimbledon 2021 fue la primera vez que le conocí, y también en el US Open ese año. Recuerdo que él jugaba antes que yo y le veía ganar, y eso me motivaba a mí para hacer lo mismo”. Desde entonces mantienen un contacto frecuente, reforzado el pasado mes de junio en Queens, donde ella acompañó algunos de sus entrenamientos.

Carlos y Emma, sólo amigos

No extraña, entonces, que circularan rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos. Raducanu, sin embargo, lo negó tajantemente: solo son amigos. Lo que sí es cierto es que sobre la pista se respiró cercanía y naturalidad. Alcaraz aconsejaba movimientos tácticos en los descansos, y Emma respondía con sonrisas cómplices. Un dúo que, pese a la derrota, transmitió frescura y buena sintonía.

El epílogo fue deportivo y elegante. Tras el último punto, ambos felicitaron cordialmente a Draper y Pegula, que avanzan en el cuadro. Después del partido, Carlos Alcaraz subió a las redes un mensaje que mostraba lo bien que se lo había pasado.

Ahora, Alcaraz, tras este doble busca ganar el Us Open. Nueva York, donde ya sabe lo que es alzar el trofeo, le exige máxima concentración. Raducanu, campeona en 2021, busca reencontrarse con la versión que deslumbró al mundo hace cuatro años y volver a ser protagonista en un grande.