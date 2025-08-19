¿Cuándo empieza el US Open 2025? Fechas clave, calendario y debut de Carlos Alcaraz

El US Open 2025 está a punto de comenzar y lo hace con el cartel de siempre: emoción, espectáculo y los mejores tenistas del mundo dispuestos a dejarlo todo sobre el cemento de Nueva York. El torneo, que se disputará en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, será el escenario donde Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelvan a medir fuerzas en la lucha por el trono del tenis mundial.

El torneo estadounidense, el cuarto y último Grand Slam del calendario, se jugará del 24 de agosto al 7 de septiembre. Dos semanas en las que la ciudad que nunca duerme se convierte en el epicentro del deporte internacional.

Debut de Alcaraz y su rivalidad con Sinner

Los nombres propios del US Open son claros: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. La rivalidad entre ambos no solo está marcando la temporada, sino que se ha convertido en un clásico moderno que atrae millones de espectadores.

Hace solo unos días, el murciano conquistó el Masters 1000 de Cincinnati, aunque lo hizo tras el abandono del italiano, que no pudo continuar el partido por problemas físicos. El título supuso el sexto trofeo de la temporada para Alcaraz, confirmando que llega a Nueva York con confianza y con hambre de revancha tras caer eliminado en segunda ronda en 2024.

Sinner, por su parte, defiende la corona conseguida en el US Open 2024 y mantiene una racha impresionante en pista dura. Para muchos analistas, es el mejor jugador del mundo en esta superficie, algo que incluso el propio Alcaraz reconoció tras enfrentarse a él en Cincinnati.

Fechas clave del US Open 2025

El sorteo del cuadro principal se celebrará el jueves 22 de agosto, momento en el que se conocerán los posibles cruces de las primeras rondas y el camino hacia la final.

Cincinnati Open tennis tournament DPA vía Europa Press Europa Press

El torneo arrancará oficialmente el domingo 24 de agosto y se prolongará hasta el domingo 7 de septiembre, con la final masculina como broche de oro.

Calendario completo del US Open 2025 (hora de Nueva York; +6 horas en España)

Domingo 24 y lunes 25 de agosto : primera ronda de individuales masculinos y femeninos.

Martes 26 y miércoles 27 de agosto : segunda ronda.

Jueves 28 y viernes 29 de agosto : tercera ronda e inicio de dobles.

Sábado 30 y domingo 31 de agosto : octavos de final.

Lunes 1 de septiembre : últimos partidos de octavos de final y arranque de júnior y dobles en silla de ruedas.

Martes 2 y miércoles 3 de septiembre : cuartos de final de individuales y dobles.

Jueves 4 de septiembre : semifinales femeninas.

Viernes 5 de septiembre : semifinales masculinas.

Sábado 6 de septiembre : final femenina y finales de dobles.

Domingo 7 de septiembre: final masculina a las 14:00 (20:00 hora española).

Dónde ver online TV el US Open 2025 en España

Los aficionados españoles podrán seguir el torneo en directo a través de Movistar Plus+, que retransmitirá todos los partidos en sus canales Movistar Deportes y #Vamos. Además, habrá seguimiento especial de los encuentros de Alcaraz, Sinner y del resto de figuras del circuito ATP y WTA.

Asimismo, diferentes plataformas digitales ofrecerán el minuto a minuto, estadísticas y cobertura en tiempo real para no perder detalle de lo que suceda en Flushing Meadows.

Más que un torneo: un escaparate mundial

El US Open no solo es el último Grand Slam del año, sino también uno de los eventos deportivos más mediáticos del planeta. Su combinación de tenis de élite, espectáculo neoyorquino y ambiente único lo convierten en un escaparate global.

Para Alcaraz, el reto será volver a brillar en una superficie que le exige lo mejor de su repertorio. Para Sinner, la misión será revalidar el título y demostrar por qué muchos lo consideran el número uno real del momento.

El US Open 2025 promete emociones fuertes desde el primer día. Con Alcaraz y Sinner como grandes candidatos, el torneo arranca con todos los ingredientes para ser recordado: un escenario mítico, fechas señaladas y partidos que pueden marcar la temporada. El tenis se prepara para vivir dos semanas intensas en las que Nueva York volverá a ser la capital del deporte mundial.