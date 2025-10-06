Las cuentas de Alcaraz para cerrar 2025 como número uno del mundo

La retirada de Jannik Sinner en Shanghái ha dejado a Alcaraz a las puertas de cerrar la temporada como número uno del mundo. Las cuentas a poco más de dos meses para concluir la temporada son muy claras: al murciano le bastaría con ser finalista en el último Masters 1.000 del curso, París-Berçy, siempre y cuando el italiano fuera campeón en los tres torneos que tiene pendientes.

Después de ser campeón en el ATP 500 de Tokio, Carlitos renunció a competir en Shanghái. La torcedura en el tobillo izquierdo que sufrió en la primera ronda ante Sebastián Báez no le lastró para el resto del torneo, pero acabó con molestias y decidió no continuar en la gira asiática. Sinner levantó con autoridad el torneo de Pekín, pero luego decidió continuar compitiendo para defender el título que ganó en 2024. Sinner defendía 1.000 puntos en Shanghái, pero su prematura eliminación en la segunda ronda le hará perder 950. El de San Cándido cayó por 7-6 (7/3), 5-7, 2-3 y retirada por calambres frente al neerlandés Tallon Griekspoor. Eso propicia que Sinner se quede con 10.000 puntos justos en el ranking ATP por los 11.340 que tiene Alcaraz, que perdió 200 por su incomparecencia en China, donde la pasada temporada fue cuartofinalista.

A partir de ahora, Carlitos defenderá sólo 300 puntos -100 en el Masters 1.000 de París-Bercy y 200 en las Nitto ATP Finals en Turín- mientras que Sinner debe proteger los 1.500 que sumó en la misma etapa. Además, el italiano, que estará en la capital francesa, ha anunciado que disputará el ATP 500 de Viena, en el que podría sumar 500 puntos más a su cuenta.

Si Sinner lo ganara todo a Alcaraz le bastaría con llegar a la final en París para asegurarse el número 1 a final de curso. También le valdría con ser semifinalista siempre que en las ATP Finals ganara uno de sus tres partidos de la fase de grupos.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero y Samuel López se garantizaría los 11.690 puntos con la final en la capital francesa mientras que en el segundo de esos casos llegaría, como mínimo, a los 11.640 y el tope potencial del actual número 2 es de 11.500 al término de este 2025.