El descuido de Sinner que deja al descubierto su nuevo romance... ¡Con la ex de un piloto de Fórmula 1!

Una nueva historia de amor parece haber conquistado el US Open. El tenista italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, ha desatado rumores de romance con la modelo danesa Laila Hasanovic después de que quedara al descubierto su foto en la pantalla de bloqueo de su teléfono. Hasanovic, quien anteriormente salió con el piloto de Fórmula 1 Mick Schumacher, también fue vista en el palco de Sinner durante Roland Garros y en Wimbledon, lo que alimentó las especulaciones. Sinner admitió recientemente que está "enamorado", pero se negó a revelar detalles, lo que dejó a los fans convencidos de que Hasanovic es la mujer misteriosa. Con Sinner buscando otro título de Grand Slam, la supuesta relación ha generado titulares en todo el mundo.

Durante su victoria en la tercera ronda del US Open sobre Denis Shapovalov, hubo una imagen que no pasó desapercibida. Los seguidores detectaron que la pantalla de bloqueo de Sinner aparentemente mostraba la foto de Armani Beauty de Laila Hasanovic, lo que encendió las redes sociales con todo tipo de especulaciones hasta que finalmente la identidad de la misteriosa joven fue confirmada.

La mujer de la fotografía es efectivamente la modelo noruega Laila Hasanovic que fue pareja de Mick Schumacher (hijo de Michael, heptacampeón de la Fórmula 1) y que, según los medios alemanes, era una de las pocas personas a las que se les permitía ver a su padre Michael Schumacher.

Los rumores de que la novia de Sinner es la modelo Laila Hasanovic han persistido durante meses y por fin parecen haberse confirmado. La modelo de 24 años ya había sido vista entre los asistentes de Roland Garros.

En una entrevista con Corriere Della Sera, Sinner reveló que está enamorado, pero se negó a nombrar a su pareja, lo que alimentó la curiosidad.

¿Quién es Laila Hasanovic?

La modelo estuvo presente en el palco de jugadores de Sinner tanto en Wimbledon como en Roland Garros, donde fue vista animando al italiano durante su épica derrota en la final ante Carlos Alcaraz en junio. Sinner se ha mostrado reacio a hablar de su vida privada, pero admitió antes del US Open que estaba "enamorado" y agregó: "No quiero hablar de eso".

La modelo trabaja con varias marcas internacionales como Prada o Armani, además de ser una influencer y tener campañas en redes sociales .Nacida en noviembre de 2000, Hasanovic es una modelo e influencer de redes sociales de Copenhague. Tiene más de 370.000 seguidores en Instagram y casi 49.000 en YouTube y publica contenido que abarca desde vlogs de la semana de la moda hasta looks del día.

Ateriormente, el tenista mantuvo una relación con la tenista Anna Kalinskaya, quien había salido con Nick Kyrgios, y luego estuvo vinculada con la modelo rusa Lara Leito, ex pareja del actor ganador del Oscar Adrien Brody.