La discusión de Alcaraz con el juez de silla en Cincinnati: "¿Es tu culpa y tengo que pagarlo yo?"

Carlos Alcaraz derrotó al italiano Nardi en los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, en la que fue la actuación más contundente del tenista español en el torneo previo a la disputa del US Open. “Creo que este partido ha sido el mejor para mí en este torneo hasta ahora. Cuando llegué, sólo quería mejorar cada día, después de cada entrenamiento y de cada partido. Creo que lo estoy consiguiendo, y estoy muy orgulloso de ello. Estoy muy contento con cómo sentí la pelota hoy y cómo me moví”, analizó el tenista español.

Durante su encuentro con Nardi, tenista de su generación (2003) y buen amigo, con el que compartió torneos cuando eran niños, se vieron derechas del murciano de este nivel:

Y también vivió una situación atípica con el juez de silla:

La discusión viene motivada por las botellas de agua del español, que no son de una marca que patrocine el torneo. El árbitro, Greg Allensworth, le dice que tiene que taparlas y Alcaraz le responde que si en cada descanso va a tener que sacarlas de la nevera y meterlas, que le parecía absurdo. El juez de silla admite que es su culpa y que se lo tenía que haber dicho antes, y el español le responde: "¿Es culpa tuya y yo tengo que pagarlo? No funciona así. No pienso cubrirlas".

El incidente no desconcertó al número dos del mundo, que se impuso por 6-1 y 6-4 y en cuartos de final se enfrentará con el ruso Andrey Rublev.