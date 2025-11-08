Djokovic, una paliza de tres horas y 101 títulos con 38 años

Djokovic ya ha ganado 101 títulos en su carrera. En Atenas levantó su segundo torneo de 2025 después de haberlo hecho en la segunda quincena de mayo en Ginebra. Se impuso en la final a Lorenzo Musetti por 4-6, 6-3 y 7-5 privando al italiano de su presencia en las Nitto ATP Finals. ¿Y ahora qué? Djokovic acudirá al Torneo de Maestros, que ya ha ganado en siete ocasiones, para competir en el Grupo Jimmy Conoors donde se encontrará con Alcaraz, Fritz y De Miñaur. Es precisamente el mito estadounidense uno de los pocos retos pendientes para el ganador de 24 "Grand Slams". Con 101 títulos ya, está a dos de Roger Federer y a ocho del gran "Jimbo" Connors.

Novak Djokovic lleva meses asentado en Atenas después de sus divergencias con el Gobierno de Belgrado. El serbio ha decidido abandonar su país se ha instalado en la capital de Grecia y ha trasladado el que era su torneo en Belgrado a Atenas. Marco, su hermano, es el director, y Nole, ahora, el nuevo campeón.

La final estuvo muy por encima de la categoría del torneo, un ATP 250. Musetto empezó mandando, pero el balcánico con sus 38 años fue capaz de revolverse para llevarse el segundo set y aumentar la dosis de drama. El tercer parcial tuvo de todo. Djokovic logró un "break" en el quinto juego. El italiano respondió de inmediato. Y el intercambio de golpes deparó momentos memorables con ambos jugadores terminando algunos puntos derrengados sobre la pista. "Nole" volvió a enseñar los colmillos en el séptimo juego, Musetti regaló tres dobles faltas y llegó una rotura que parecía definitiva. Sólo lo pareció. Porque Djokovic no fue capaz de resolver la final con su servicio en la primera oportunidad. Camino de las tres horas, Djokovic fue capaz de sumar un nuevo "break", el tercero en la manga decisiva, para darse una nueva oportunidad de cerrar el partido con su saque. Ya no perdonó.