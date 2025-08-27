Djokovic revela su futuro: este es el tenista al que entrenará tras su retirada

Novak Djokovic no está viviendo su mejor momento. El serbio se vio obligado a superar algunos problemas el domingo por la noche antes de lograr su primer triunfo en el US Open 2025.

El cuatro veces campeón del Grand Slam neoyorquino superó al local Learner Tien en sets seguidos en el Estadio Arthur Ashe, pero admitió rápidamente que la victoria fue mucho más complicada de lo que pareció.

“Empecé genial. En poco más de 20 minutos del primer set, me sentí realmente bien”, dijo Djokovic en su rueda de prensa posterior al partido tras su victoria por 6-1, 7-6(3), 6-2. “Pero después de algunos juegos largos al comienzo del segundo set, me sorprendió mucho lo mal que me sentí físicamente”.

“Sí, tuvimos intercambios largos, pero también, bajé un poco mi nivel y cometí muchos errores no forzados, lo que en cierto modo lo metió de nuevo en el partido. Me alegro de haberme recuperado después del segundo set. Y el tercer set estuve bien para cerrar el partido”, sentenció.

Ahora, se medirá en segunda ronda al estadounidense, Zachary Svajda. Pero mientras eso ocurre, el tenista, de 38 años, ya se ha encargado de revolucionar el torneo neoyorquino con una impactante revelación sobre su planes de futuro.

En zona mixta Nole deslizó que podría dedicarse a entrenar a jóvenes con proyección y compartió cuál es el tenista con el que le gustaría trabajar en el futuro.

¿Entrenar a Fonseca?

Se refirió a Joao Fonseca, el brasileño que acaba de cumplir 19 años y ya se encuentra en el 45° puesto del Ranking ATP. El sudamericano hizo su debut en el circuito en 2023 y este año ya conquistó su primer título: el ATP de Buenos Aires.

“Mi plan después de retirarme del tenis es entrenar a Fonseca”, soltó Djokovic sobre la joya brasileña al destacar una vez más su potencial. Luego, bromeó sobre cuánto le saldría la mentoría: “Le va a salir algo caro, así que prepárense”.

El ascenso de João Fonseca se consolidó en 2025, tras finalizar la temporada 2024 entre los 150 mejores del mundo. El brasileño obtuvo su primer título ATP en Buenos Aires y demostró su capacidad al vencer a Andrey Rublev en el Abierto de Australia.