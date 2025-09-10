Donald Trump describe a Carlos Alcaraz a su modo y sorprende a todos

El US Open de este año tuvo un protagonista inesperado más allá de la pista. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos y figura siempre rodeada de polémica, acaparó titulares durante el torneo. Su presencia en la final que enfrentó a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no pasó desapercibida, generando reacciones encontradas tanto dentro como fuera del estadio.

La secuencia comenzó días antes, cuando a Alcaraz le preguntaron en una de sus ruedas de prensa por Trump. El español respondió con naturalidad, sin darle mayor importancia, como corresponde a un tenista que prefiere centrarse en el juego antes que en la política. ""Intentaré no pensar en ello. No quiero ponerme nervioso. Es fantástico para el tenis que el presidente de Estados Unidos esté en la final", dijo.

Sin embargo, la pregunta no era gratuita: ya se especulaba que el expresidente podría asistir a la final si el joven murciano lograba clasificarse. Y así fue. El duelo entre Alcaraz y Sinner, dos de los mejores del circuito actual, se convirtió en el escenario elegido por Trump para dejarse ver.

Abucehos a Donald Trump

El aterrizaje del magnate en el estadio Arthur Ashe no fue precisamente discreto. Como suele suceder con figuras de su calibre, el despliegue de seguridad fue masivo. Agentes, controles y un protocolo minucioso acompañaron su llegada, lo que terminó provocando que el inicio del encuentro se retrasara . Este hecho encendió los ánimos del público, que reaccionó con abucheos. Una parte de los asistentes interpretó aquel retraso como una muestra de protagonismo innecesario y no dudó en manifestar su descontento.

Más allá del incidente, Trump se instaló en el palco y siguió con atención el pulso tenístico entre Alcaraz y Sinner. El choque no defraudó: fue un partido intenso, en el que ambos desplegaron su mejor versión. Sobre todo, el español, que ha conseguido superar a Sinner. El expresidente, habitual asistente a este torneo en el pasado, se mostró entusiasmado con lo que presenció.

Donald Trump, encantado

Ahora ha hablado sobre lo que vio: “El partido fue un duelo más entre los dos mejores tenistas del mundo. Me encantó. Lo primero, los dos jugadores tienen un talento increíble. Parece que le pegan a la bola más duro de lo que yo había visto, un talento increíble. Y lo disfruté”, dijo, con buen humor y de manera positiva, cuando se esperaba otra cosa.

Trump subrayó que hacía tiempo que no acudía con tanta frecuencia al torneo, pero que había vuelto a vivir la experiencia con agrado. “Antes iba siempre".

Respecto a los abucheos, Trump trató de restarles importancia con un discurso conciliador. “La afición fue muy amable. No sabía qué esperar. Normalmente, se diría que era un público algo progresista, como dicen hoy en día”, señaló. Con ello, insinuaba que no tenía claro cómo iba a ser recibido en un entorno que tradicionalmente se percibe como más cercano a posturas liberales. Aun así, se mostró sorprendido positivamente y prefirió remarcar la cordialidad por encima de los gestos de desaprobación.

Lo cierto es que su asistencia añadió una capa de espectáculo extra a una final ya de por sí muy esperada. Alcaraz y Sinner protagonizaron un nuevo pulso en un duelo que está marcando la historia del tenis. Trump dejó atrás la polémica y decidió destacar el talento en la cancha y la emoción del partido.