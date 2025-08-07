Emma Raducanu, "contenta y emocionada" tras sus primeros días con su nuevo entrenador, que fue parte del equipo de Nadal

La tenista británica Emma Raducanu ha dado un paso importante en busca de estabilidad y madurez en su carrera al fichar al prestigioso entrenador español Francisco Roig como su nuevo preparador hasta final de 2025. Tras un breve periodo de prueba después de Wimbledon, ambas partes han cerrado el acuerdo, y Roig comenzará a trabajar con ella en el WTA 1000 de Cincinnati, donde el cuadro final arranca hoy. Además, Emma Raducanu ya tiene en el horizonte el US Open, un torneo muy especial para ella desde que lo conquistó en 2021, marcando el inicio de su irrupción en la élite del tenis mundial.

Raducanu se mostró optimista tras sus primeros entrenamientos con Roig en Cincinnati, describiendo la experiencia como "muy buena" y expresando entusiasmo por contar con su vasta trayectoria. La británica espera que este nuevo equipo le ayude a mejorar la calidad técnica de sus golpes y competir con más solvencia contra las mejores del circuito, especialmente en los momentos clave de los partidos.

La incorporación de Roig aporta un historial notable: fue entrenador de Rafael Nadal durante 18 años —periodo en el que el tenista español ganó los 22 Grand Slams— y ha trabajado con figuras como Matteo Berrettini. Se le reconoce por su capacidad para detectar detalles técnicos y de movimiento que otros entrenadores suelen pasar por alto.

Raducanu, ahora número 33 del mundo, se encuentra en una fase de mayor consistencia tras varios cambios de técnico. La colaboración con Roig llega en un momento clave: un buen desempeño en el torneo de Cincinnati podría ayudarla a consolidarse como cabeza de serie en el próximo US Open, marcando una nueva etapa de ambición y crecimiento personal y deportivo