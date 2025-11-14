Enfado monumental de Alcaraz tras conocer el horario de su partido de semifinales en las ATP Finals: "No es lo mismo..."

Carlos Alcaraz cumplía ayer el primero de los dos objetivos que se marcó al llegar a Turín: acabar la temporada como número uno del mundo. Necesitaba tres victorias en las ATP Finals y las consiguió en la round robin o fase de grupos. La última fue contra el italiano Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1), en un encuentro en el que no se jugaba la clasificación, pues ya la tenía matemáticamente desde por la tarde, por el triunfo de De Miñaur ante Fritz (7-6 [7/3] y 6-3). El murciano se plantaba así en las semifinales del torneo que llegan rodeadas de polémica antes de disputarse.

El encuentro del español ha quedado ubicado en el segundo turno del sábado, no antes de las 20:30 horas. El murciano conocerá su quién será su rival esta misma noche, cuando finalice el duelo entre Felix Auger-Aliassime y Alexander Zverev. Es por ese motivo que la semifinal que involucra al español será la segunda, para dar un poco de descanso a los que juegan hoy.

El partido entre Jannik Sinner y Álex de Miñaur, sin embargo, se disputará este sábado a las 14:00 lo que supone una diferencia horaria muy grande teniendo en cuenta que la final se juega el domingo y que es muy posible que vuelva a ser un duelo entre el italiano y el español.

"¡No es lo mismo!"

Esta decisión ha enfadado y mucho a Carlitos que no se mordió la lengua en rueda de prensa tras derrotar a Musetti, dejando muy claro que no le haría ninguna gracia llegar con más desgaste al partido por el título.

"Obviamente, cuanto menos tiempo de recuperación tienes, peor. No digo que sea un gran hándicap en contra, pero no es lo mismo acabar a las 11 y media o 12 e irte a la cama a las dos que irte a la cama a las 11 y hacerlo todo mucho más temprano. El tiempo de recuperación y el tiempo de descanso influye mucho para estar luego en condiciones o en mejores condiciones para el domingo", sentenció Alcaraz