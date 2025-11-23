Escándalo racista en Francia: "Siendo dos de las únicas seis jugadoras negras del equipo, que nos dieran plátanos..."

El racismo sigue muy presente en todos los ámbitos del fútbol. El principal foco está en las redes sociales. Ahí Lamine Yamal se ha convertido en el futbolista más afectado por discursos de odio en España. Según el informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), el 60% de los ataques racistas registrados en redes sociales durante la pasada emporada estaban dirigidos contra él, lo que significa más de 20.000 publicaciones ofensivas.

No solo sucede en el primer nivel, un hombre fue juzgado en Almería a un hombre por insultos racistas a un entrenador de fútbol durante un partido de niños: "Negro de mierda, tu sueldo sale de mis impuestos". Es un caso muy llamativo y desagradable, pero todavía lo es más que suceda entre compañeras de equipo como supuestamente ocurrió en Francia, según reveló Mary Fowler, actual futbolista australiana del Manchester City.

Flores para unas y plátanos para otras

La futbolista de 22 años reveló la situación en su autobiografía, llamada 'Bloom' ('Florece'). Todo transcurrió durante su despedida del Montpellier francés antes de unirse al Manchester City en 2022. En un capítulo llamado "Not so great days", que en español es 'Días no tan buenos', relata que todo ocurrió tras su partido de despedida. Las jugadoras que abandonaban el club recibieron flores a excepción de Ashleigh Weerden y ella, ambas con el color de piel en común como ella misma explica.

Algunas compañeras se vieron sorprendidas por esa diferencia: "Cuando volvimos al vestuario, hubo compañeras que cuestionaron por qué no nos habían dado flores a nosotras". Sin embargo, no fue la respuesta común: "Otras jugadoras se rieron y de repente, una de ellas s vino y nos dio a mi amiga y a mí plátanos: 'Tomad, tened".

No cree que fuera "un simple error"

En su libro reflexionó sobre lo ocurrido: "Siendo dos de las únicas seis jugadoras negras del equipo, que nos dieran plátanos no era algo que pudiese reírme y dejar pasar". También se hizo varias preguntas: "¿Fue por accidente? ¿Era lo único que nos podían dar? ¿Qué quería decir con eso?". Buscó una explicación, pero llegó a una contundente conclusión: "He intentado justificarlo de muchas maneras, pero con el trato que recibimos muchas veces de ellas, no puedo verlo como un simple error".

Habla de que no fue un hecho aislado ya que también fueron regañadas por conducir juntas a casa después del entrenamiento durante la época Covid pese a que Fowler no tenía carnet de conducir y acusada de fingir un dolor en el pecho: "No podía creer lo que oía. Frustrada, le dije que no me lo estaba inventando, que jamás podría inventar algo relacionado con mi corazón". Cree que no fue tratada igual: "Momentos como este hicieron que nos resultara difícil no darnos cuenta de que nos trataban de manera diferente a otras jugadoras".

Lamenta no haber respondido de manera más contundente en el momento del acto principal: "Pero en lugar de eso, nos quedamos allí sentadas con esos plátanos en la mano". Concluye explicando el motivo por el que comparte su historia: "Mi intención al compartir esta parte de mi historia es brindarle al mundo algo que tal vez podría haber ayudado a mi yo más joven". Ella llegó a sufrir depresión y, según relata, incluso se planteó autolesionarse durante su época en Francia.

Ahora todo ha cambiado

El salto al Manchester City fue un impulso a nivel deportivo y psicológico para Mary Fowler y a sus 22 años es una de las grandes promesas del fútbol femenino, dejando su sello en uno de los clubes insignia de Inglaterra. La delantera finalizó le temporada pasada con nueve goles y nueve asistencias en 31 partidos con el Manchester City. Esta temporada no ha disputado ningún partido porque sufrió una lesión en el ligamento cruzado de su rodilla el pasado mes de abril ante el otro equipo de la ciudad, el United. Se espera que regresa en enero de 2026.