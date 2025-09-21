La fea costumbre de Alcaraz después de ganar un Grand Slam se repitió en la Laver Cup

Carlos Alcaraz ha ganado seis Grand Slams y en casi todos los torneos que ha disputado después de esas victorias no ganó el título. Después de su reciente victoria en el US Open la historia ha vuelto a repetirse porque Carlitos cayó en su primer partido de individuales en la Laver Cup ante Taylor Fritz. El estadounidense se impuso por 6-3 y 6-2 en 71 minutos.

La peculiar racha empezó después de proclamarse campeón en Nueva York en 2022 cuando cayó en su siguiente partido en la Copa Davis. Después de Wimbledon 2023 se despidió a las primeras de cambio en Toronto. Y un año después tras ganar la Copa de los Mosqueteros se despidió de Queen's en su debut. Tras su segundo Wimbledon se estrelló ante Djokovic en los Juegos y ahora lo de Fritz. Sólo este año después de ganar Roland Garros fue capaz de levantar el título en Queen's.

Fritz, número cinco del mundo, nunca había ganado a Alcaraz en sus tres precedentes, el último de los cuales fue en la hierba de Wimbledon este mismo año. El estadounidense, que tiene un balance de 5-2 en sus partidos de Copa Laver, certificó una jornada triunfal para el equipo del Resto del Mundo, que ganó los primeros tres partidos de esa segunda jornada. Anteriormente, el australiano Alex De Miñaur ganó al alemán Alexander Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo doblegó al danés Holger Rune. De Miñaur y el estadounidense Alex Michelsen también se impusieron en el dobles al noruego Casper Ruud y el danés Holger Rune, su cuarto triunfo de cuatro para tomar ventaja 9-3 en la Copa Laver de San Francisco (Estados Unidos). Y eso que el Resto del Mundo llegaba al sábado tras perder tres de los primeros cuatro partidos. Sin embargo, el formato de la Copa Laver prevé que los partidos adquieran cada vez más peso en el desarrollo de la competición. Los partidos del viernes valían un punto, los del sábado entregaban dos, y los de este domingo entregarán tres. El primer equipo en alcanzar los 13 será campeón.

Fritz disputó un partido que rozó la perfección frente a Alcaraz. Ganó el 80 por cinto de sus puntos con el primer saque y limitó a diez los golpes ganadores del murciano, que cometió 19 errores no forzados.