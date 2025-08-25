Tenis
Ganadores del US Open: todos los campeones de tenis año por año
La pista central del torneo, el Arthur Ashe Stadium, con capacidad para más de 23.000 personas, es hoy el escenario de las finales
El US Open, último Grand Slam de la temporada, no solo es una cita obligada para los mejores tenistas del planeta, sino también un torneo cargado de tradición y récords históricos. Celebrado en Nueva York a finales de agosto y principios de septiembre, el campeonato ha evolucionado desde su primera edición en 1881 hasta convertirse en un espectáculo deportivo global.
Los orígenes del US Open se remontan al siglo XIX, cuando se jugaba sobre hierba en Newport, Rhode Island. Durante casi un siglo mantuvo ese formato hasta que en 1975 cambió brevemente a arcilla, para finalmente establecerse en pista dura (decoturf) desde 1978 en el actual complejo USTA Billie Jean King National Tennis Center.
La pista central del torneo, el Arthur Ashe Stadium, con capacidad para más de 23.000 personas, es hoy el escenario de las finales, con un ambiente que combina la intensidad del público neoyorquino y la grandeza de los mejores jugadores de la historia.
Campeones del US Open año por año
Esta es la lista completa de ganadores masculinos y femeninos del US Open desde su primera edición en 1881 hasta la actualidad:
2024: Jannik Sinner y Aryna Sabalenka
2023: Novak Djokovic y Coco Gauff
2022: Carlos Alcaraz y Iga Świątek
2021: Daniil Medvédev y Emma Raducanu
2020: Dominic Thiem y Naomi Osaka
2019: Rafa Nadal y Bianca Andreescu
2018: Novak Djokovic y Naomi Osaka
2017: Rafa Nadal y Sloane Stephens
2016: Stan Wawrinka y Angelique Kerber
2015: Novak Djokovic y Flavia Pennetta
2014: Marin Čilić y Serena Williams
2013: Rafa Nadal y Serena Williams
2012: Andy Murray y Serena Williams
2011: Novak Djokovic y Samantha Stosur
2010: Rafa Nadal y Kim Clijsters
2009: Juan Martín del Potro y Kim Clijsters
2008: Roger Federer y Serena Williams
2007: Roger Federer y Justine Henin
2006: Roger Federer y Maria Sharapova
2005: Roger Federer y Kim Clijsters
2004: Roger Federer y Svetlana Kuznetsova
2003: Andy Roddick y Justine Henin
2002: Pete Sampras y Serena Williams
2001: Lleyton Hewitt y Venus Williams
2000: Marat Safin y Venus Williams
1999: Andre Agassi y Serena Williams
1998: Patrick Rafter y Lindsay Davenport
1997: Patrick Rafter y Martina Hingis
1996: Pete Sampras y Steffi Graf
1995: Pete Sampras y Steffi Graf
1994: Andre Agassi y Arantxa Sánchez Vicario
1993: Pete Sampras y Steffi Graf
1992: Stefan Edberg y Monica Seles
1991: Stefan Edberg y Monica Seles
1990: Pete Sampras y Gabriela Sabatini
1989: Boris Becker y Steffi Graf
1988: Mats Wilander y Steffi Graf
1987: Ivan Lendl y Martina Navratilova
1986: Ivan Lendl y Martina Navratilova
1985: Ivan Lendl y Hana Mandlíková
1984: John McEnroe y Martina Navratilova
1983: Jimmy Connors y Martina Navratilova
1982: Jimmy Connors y Chris Evert
1981: John McEnroe y Tracy Austin
1980: John McEnroe y Chris Evert
1979: John McEnroe y Tracy Austin
1978: Jimmy Connors y Chris Evert
1977: Guillermo Vilas y Chris Evert
1976: Jimmy Connors y Chris Evert
1975: Manuel Orantes y Chris Evert
1974: Jimmy Connors y Billie Jean King
1973: John Newcombe y Margaret Smith Court
1972: Ilie Năstase y Billie Jean King
1971: Stan Smith y Billie Jean King
1970: Ken Rosewall
1969: Rod Laver
1968: Arthur Ashe
1967: John Newcombe
1966: Fred Stolle y Maria Bueno
1965: Manuel Santana y Margaret Smith
1964: Roy Emerson y Maria Bueno
1963: Rafael Osuna y Maria Bueno
1962: Rod Laver y Margaret Smith
1961: Roy Emerson y Darlene Hard
1960: Neale Fraser y Darlene Hard
1959: Neale Fraser y Maria Bueno
1958: Ashley Cooper y Althea Gibson
1957: Malcolm Anderson y Althea Gibson
1956: Ken Rosewall y Shirley Fry
1955: Tony Trabert y Doris Hart
1954: Vic Seixas y Doris Hart
1953: Tony Trabert y Maureen Connolly
1952: Frank Sedgman y Maureen Connolly
1951: Frank Sedgman y Maureen Connolly
1950: Art Larsen y Margaret Osborne duPont
1949: Pancho Gonzales y Margaret Osborne duPont
1948: Pancho Gonzales y Margaret Osborne duPont
1947: Jack Kramer y Louise Brough
1946: Jack Kramer y Pauline Betz
1945: Frank Parker y Sarah Palfrey
1944: Frank Parker y Pauline Betz
1943: Joe Hunt y Pauline Betz
1942: Ted Schroeder y Pauline Betz
1941: Bobby Riggs y Sarah Palfrey
1940: Don McNeill y Alice Marble
1939: Bobby Riggs y Alice Marble
1938: Don Budge y Alice Marble
1937: Don Budge y Anita Lizana
1936: Fred Perry y Alice Marble
1935: Wilmer Allison y Helen Hull Jacobs
1934: Fred Perry y Helen Hull Jacobs
1933: Fred Perry y Helen Hull Jacobs
1932: Ellsworth Vines y Helen Hull Jacobs
1931: Ellsworth Vines y Helen Wills
1930: John Doeg y Betty Nuthall
1929: Bill Tilden y Helen Wills
1928: Henri Cochet y Helen Wills
1927: René Lacoste y Helen Wills
1926: René Lacoste y Molla Bjurstedt Mallory
1925: Bill Tilden y Helen Wills
1924: Bill Tilden y Helen Wills
1923: Bill Tilden y Helen Wills
1922: Bill Tilden y Molla Bjurstedt Mallory
1921: Bill Tilden y Molla Bjurstedt Mallory
1920: Bill Tilden y Molla Bjurstedt Mallory
1919: William Johnston y Hazel Hotchkiss
1918: Lindley Murray y Molla Bjurstedt Mallory
1917: Lindley Murray y Molla Bjurstedt Mallory
1916: R. Norris Williams y Molla Bjurstedt Mallory
1915: William Johnston y Molla Bjurstedt Mallory
1914: R. Norris Williams y Mary Browne
1913: Maurice McLoughlin y Mary Browne
1912: Maurice McLoughlin y Mary Browne
1911: William Larned y Hazel Hotchkiss
1910: William Larned y Hazel Hotchkiss
1909: William Larned y Hazel Hotchkiss
1908: William Larned y Evelyn Sears
1907: William Larned y Eleanor Sears
1906: Holcombe Ward y Ellen Hansell Homans
1905: Holcombe Ward y Elisabeth Moore
1904: Holcombe Ward y May Sutton
1903: Laurence Doherty y Elisabeth Moore
1902: William Larned y Marion Jones
1901: William Larned y Elisabeth Moore
1900: Malcolm Whitman y Myrtle McAteer
1899: Malcolm Whitman y Marion Jones
1898: Malcolm Whitman y Juliette Atkinson
1897: Robert Wrenn y Juliette Atkinson
1896: Robert Wrenn y Elisabeth Moore
1895: Fred Hovey y Juliette Atkinson
1894: Robert Wrenn y Helen Hellwig
1893: Robert Wrenn y Aline Terry
1892: Oliver Campbell y Mabel Cahill
1891: Oliver Campbell y Mabel Cahill
1890: Oliver Campbell y Bertha Townsend Roosevelt
1889: Henry Slocum y Bertha Townsend
1888: Henry Slocum y Bertha Townsend
1887: Richard Sears y Ellen Hansell
1886: Richard Sears
1885: Richard Sears
1884: Richard Sears
1883: Richard Sears
1882: Richard Sears
1881: Richard Sears
Palmarés histórico masculino del US Open
- Richard Sears (EE. UU.): 7
- William Larned (EE. UU.): 7
- Bill Tilden (EE. UU.): 7
- Jimmy Connors (EE. UU.): 5
- Pete Sampras (EE. UU.): 5
- Roger Federer (Suiza): 5
- Robert Wrenn (EE. UU.): 4
- John McEnroe (EE. UU.): 4
- Rafa Nadal (España): 4
Más títulos en el cuadro femenino
- Molla Bjurstedt Mallory (Noruega/EE. UU.): 8
- Helen Wills (EE. UU.): 7
- Chris Evert (EE. UU.): 6
- Serena Williams (EE. UU.): 6
✕
Accede a tu cuenta para comentar