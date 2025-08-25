Acceso

Ganadores del US Open: todos los campeones de tenis año por año

La pista central del torneo, el Arthur Ashe Stadium, con capacidad para más de 23.000 personas, es hoy el escenario de las finales

Carlos Alcaraz, en la Arthur AsheASSOCIATED PRESSAgencia AP
El US Open, último Grand Slam de la temporada, no solo es una cita obligada para los mejores tenistas del planeta, sino también un torneo cargado de tradición y récords históricos. Celebrado en Nueva York a finales de agosto y principios de septiembre, el campeonato ha evolucionado desde su primera edición en 1881 hasta convertirse en un espectáculo deportivo global.

Los orígenes del US Open se remontan al siglo XIX, cuando se jugaba sobre hierba en Newport, Rhode Island. Durante casi un siglo mantuvo ese formato hasta que en 1975 cambió brevemente a arcilla, para finalmente establecerse en pista dura (decoturf) desde 1978 en el actual complejo USTA Billie Jean King National Tennis Center.

La pista central del torneo, el Arthur Ashe Stadium, con capacidad para más de 23.000 personas, es hoy el escenario de las finales, con un ambiente que combina la intensidad del público neoyorquino y la grandeza de los mejores jugadores de la historia.

Campeones del US Open año por año

Esta es la lista completa de ganadores masculinos y femeninos del US Open desde su primera edición en 1881 hasta la actualidad:

2024: Jannik Sinner y Aryna Sabalenka

2023: Novak Djokovic y Coco Gauff

2022: Carlos Alcaraz y Iga Świątek

2021: Daniil Medvédev y Emma Raducanu

2020: Dominic Thiem y Naomi Osaka

2019: Rafa Nadal y Bianca Andreescu

2018: Novak Djokovic y Naomi Osaka

2017: Rafa Nadal y Sloane Stephens

2016: Stan Wawrinka y Angelique Kerber

2015: Novak Djokovic y Flavia Pennetta

2014: Marin Čilić y Serena Williams

2013: Rafa Nadal y Serena Williams

2012: Andy Murray y Serena Williams

2011: Novak Djokovic y Samantha Stosur

2010: Rafa Nadal y Kim Clijsters

2009: Juan Martín del Potro y Kim Clijsters

2008: Roger Federer y Serena Williams

2007: Roger Federer y Justine Henin

2006: Roger Federer y Maria Sharapova

2005: Roger Federer y Kim Clijsters

2004: Roger Federer y Svetlana Kuznetsova

2003: Andy Roddick y Justine Henin

2002: Pete Sampras y Serena Williams

2001: Lleyton Hewitt y Venus Williams

2000: Marat Safin y Venus Williams

1999: Andre Agassi y Serena Williams

1998: Patrick Rafter y Lindsay Davenport

1997: Patrick Rafter y Martina Hingis

1996: Pete Sampras y Steffi Graf

1995: Pete Sampras y Steffi Graf

1994: Andre Agassi y Arantxa Sánchez Vicario

1993: Pete Sampras y Steffi Graf

1992: Stefan Edberg y Monica Seles

1991: Stefan Edberg y Monica Seles

1990: Pete Sampras y Gabriela Sabatini

1989: Boris Becker y Steffi Graf

1988: Mats Wilander y Steffi Graf

1987: Ivan Lendl y Martina Navratilova

1986: Ivan Lendl y Martina Navratilova

1985: Ivan Lendl y Hana Mandlíková

1984: John McEnroe y Martina Navratilova

1983: Jimmy Connors y Martina Navratilova

1982: Jimmy Connors y Chris Evert

1981: John McEnroe y Tracy Austin

1980: John McEnroe y Chris Evert

1979: John McEnroe y Tracy Austin

1978: Jimmy Connors y Chris Evert

1977: Guillermo Vilas y Chris Evert

1976: Jimmy Connors y Chris Evert

1975: Manuel Orantes y Chris Evert

1974: Jimmy Connors y Billie Jean King

1973: John Newcombe y Margaret Smith Court

1972: Ilie Năstase y Billie Jean King

1971: Stan Smith y Billie Jean King

1970: Ken Rosewall

1969: Rod Laver

1968: Arthur Ashe

1967: John Newcombe

1966: Fred Stolle y Maria Bueno

1965: Manuel Santana y Margaret Smith

1964: Roy Emerson y Maria Bueno

1963: Rafael Osuna y Maria Bueno

1962: Rod Laver y Margaret Smith

1961: Roy Emerson y Darlene Hard

1960: Neale Fraser y Darlene Hard

1959: Neale Fraser y Maria Bueno

1958: Ashley Cooper y Althea Gibson

1957: Malcolm Anderson y Althea Gibson

1956: Ken Rosewall y Shirley Fry

1955: Tony Trabert y Doris Hart

1954: Vic Seixas y Doris Hart

1953: Tony Trabert y Maureen Connolly

1952: Frank Sedgman y Maureen Connolly

1951: Frank Sedgman y Maureen Connolly

1950: Art Larsen y Margaret Osborne duPont

1949: Pancho Gonzales y Margaret Osborne duPont

1948: Pancho Gonzales y Margaret Osborne duPont

1947: Jack Kramer y Louise Brough

1946: Jack Kramer y Pauline Betz

1945: Frank Parker y Sarah Palfrey

1944: Frank Parker y Pauline Betz

1943: Joe Hunt y Pauline Betz

1942: Ted Schroeder y Pauline Betz

1941: Bobby Riggs y Sarah Palfrey

1940: Don McNeill y Alice Marble

1939: Bobby Riggs y Alice Marble

1938: Don Budge y Alice Marble

1937: Don Budge y Anita Lizana

1936: Fred Perry y Alice Marble

1935: Wilmer Allison y Helen Hull Jacobs

1934: Fred Perry y Helen Hull Jacobs

1933: Fred Perry y Helen Hull Jacobs

1932: Ellsworth Vines y Helen Hull Jacobs

1931: Ellsworth Vines y Helen Wills

1930: John Doeg y Betty Nuthall

1929: Bill Tilden y Helen Wills

1928: Henri Cochet y Helen Wills

1927: René Lacoste y Helen Wills

1926: René Lacoste y Molla Bjurstedt Mallory

1925: Bill Tilden y Helen Wills

1924: Bill Tilden y Helen Wills

1923: Bill Tilden y Helen Wills

1922: Bill Tilden y Molla Bjurstedt Mallory

1921: Bill Tilden y Molla Bjurstedt Mallory

1920: Bill Tilden y Molla Bjurstedt Mallory

1919: William Johnston y Hazel Hotchkiss

1918: Lindley Murray y Molla Bjurstedt Mallory

1917: Lindley Murray y Molla Bjurstedt Mallory

1916: R. Norris Williams y Molla Bjurstedt Mallory

1915: William Johnston y Molla Bjurstedt Mallory

1914: R. Norris Williams y Mary Browne

1913: Maurice McLoughlin y Mary Browne

1912: Maurice McLoughlin y Mary Browne

1911: William Larned y Hazel Hotchkiss

1910: William Larned y Hazel Hotchkiss

1909: William Larned y Hazel Hotchkiss

1908: William Larned y Evelyn Sears

1907: William Larned y Eleanor Sears

1906: Holcombe Ward y Ellen Hansell Homans

1905: Holcombe Ward y Elisabeth Moore

1904: Holcombe Ward y May Sutton

1903: Laurence Doherty y Elisabeth Moore

1902: William Larned y Marion Jones

1901: William Larned y Elisabeth Moore

1900: Malcolm Whitman y Myrtle McAteer

1899: Malcolm Whitman y Marion Jones

1898: Malcolm Whitman y Juliette Atkinson

1897: Robert Wrenn y Juliette Atkinson

1896: Robert Wrenn y Elisabeth Moore

1895: Fred Hovey y Juliette Atkinson

1894: Robert Wrenn y Helen Hellwig

1893: Robert Wrenn y Aline Terry

1892: Oliver Campbell y Mabel Cahill

1891: Oliver Campbell y Mabel Cahill

1890: Oliver Campbell y Bertha Townsend Roosevelt

1889: Henry Slocum y Bertha Townsend

1888: Henry Slocum y Bertha Townsend

1887: Richard Sears y Ellen Hansell

1886: Richard Sears

1885: Richard Sears

1884: Richard Sears

1883: Richard Sears

1882: Richard Sears

1881: Richard Sears

Palmarés histórico masculino del US Open

  • Richard Sears (EE. UU.): 7
  • William Larned (EE. UU.): 7
  • Bill Tilden (EE. UU.): 7
  • Jimmy Connors (EE. UU.): 5
  • Pete Sampras (EE. UU.): 5
  • Roger Federer (Suiza): 5
  • Robert Wrenn (EE. UU.): 4
  • John McEnroe (EE. UU.): 4
  • Rafa Nadal (España): 4

Más títulos en el cuadro femenino

  • Molla Bjurstedt Mallory (Noruega/EE. UU.): 8
  • Helen Wills (EE. UU.): 7
  • Chris Evert (EE. UU.): 6
  • Serena Williams (EE. UU.): 6

