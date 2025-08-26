Hora del estreno de Sinner hoy en el US Open: se juega el número uno del mundo

Carlos Alcaraz debutó con éxito y contundencia en el US Open, derrotando a Opelka (6-4, 7-5 y 6-4). Novak Djokovic venció al joven Learner Tien sin problemas (6-1, 7-6 [7/3] y 6-2), aunque admitió que tuvo un inexplicable bajón físico en el segundo set. Falta por debutar el tercer favorito, Jannik Sinner, aunque en orden sería el primero, ya que es el defensor del título y el número uno del mundo, al menos de momento

Sinner ya ha superado el virus

La duda alrededor del italiano es lo que sucedió en la final de Cincinnati hace apenas una semana. No pudo competir por culpa de un virus y se retiró cuando perdía 5-0 contra Alcaraz. “Es el último 'Grand Slam' de esta temporada, así que estoy muy motivado. Físicamente me siento bien y me he recuperado casi por completo, todavía no al cien por cien, pero nuestro objetivo es estarlo en un par de días”, confesó el pelirrojo de San Cándido en la previa de la cita de Nueva York.

Horario del estreno de Sinner

El italiano debuta hoy contra el checo Kopriva, número 89 del mundo, en el segundo turno de la pista central. A las 17:30, hora española (16:30 en Canarias), Iga Swiatek se enfrenta a la colombiana Emiliana Arango y después será el turno del campeón del año pasado en el cuadro masculino, por tanto alrededor de las 19:00 o 19:30 horas (18:00 o 18:30 en Canarias). El encuentro puede verse en directo a través de Movistar Plus, como todo el torneo.

Así está la lucha con Alcaraz por el número uno

En el ranking ATP Sinner figura en primera posición, puesto al que llegó el 10 de junio de 2024, con 11.480 puntos, por los 9.590 de Alcaraz, pero virtualmente el español es número uno. El lunes 8 de septiembre, cuando termine el US Open, Sinner perderá los 2.000 puntos conseguidos el año pasado, mientras que Carlos cede sólo 50, al caer en segunda ronda. Por tanto, los puntos “reales” del italiano son 9.490 (los 2.000 que le restarán más 10 que se le suman por la primera ronda de este año) y los del español, 9.590 (ya ha llegado tan lejos como en 2024, por tanto ha compensado los 50 que le restarán). Teniendo en cuenta que en primera ronda se logran 10 puntos, en segunda 50 y en tercera 100, en estos momentos Sinner necesita llegar al menos a octavos para mantener la corona. Si cae antes, el 8 de septiembre será el número dos, haga lo que haga Carlos. Si lo logra, entonces el número uno será para el jugador de los dos que llegue más lejos. Si pierden en la misma ronda, será Alcaraz. Si llegan a la final, aparte del título del último Grand Slam del año, se juegan el trono del tenis masculino.