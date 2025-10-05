Imagen dramática de Sinner: acalambrado, con la raqueta como bastón, cae en Shanghái y Alcaraz ya acaricia acabar el año como número uno

“Es brutal”, dice Novak Djokovic. Se refiere a las condiciones en las que se está jugando el Masters 1.000 de Shanghái. Al calor, unos 30 grados, se une una humedad que llega a ser de hasta el 90 por ciento. Los tenistas sudan y sudan. Al serbio se le ha visto intentar de todo: cremas o serrín para las manos, para evitar que se le resbale la raqueta. Otros jugadores como Jaume Munar se tuvieron que cambiar hasta los calcetines de lo empapados que estaban, y pidió unos... Que llevaba puestos su entrenador, en una de las imágenes del torneo.

Munar venció a Nishioka (6-4, 5-7 y 6-1) y precisamente se enfrentará a Djokovic, que sacó adelante un partido durísimo contra Hanfmann (4-6, 7-5 y 6-3).

Otros no han podido con las condiciones. Por ejemplo Jannik Sinner. El italiano vivió momentos dramáticos en su partido contra Griekspoor, al que pudo ganar en un segundo set en el que desperdició seis pelots de break. El neerlandés resistió, forzó la tercera manga y el físico no le dio a Sinner, que tuvo que ser ayudado por el fisio para llegar a la silla y tuvo que usar la raqueta como bastón para no caerse.

El partido estaba terminado con 6-7 (4/7), 7-5 y 3-2 y retirada. El campeón cede la corona y además tiene consecuencias en la lucha por el número uno. Sumará sólo 50 puntos, por tanto perderá un total de 950 (los 1.000 del año pasado le caducan el 13 de octubre y se le añaden los 50 de esta edición). Eso deja a Carlos Alcaraz, que no participa en Shanghái (por tanto pierde los 200 puntos del año pasado), en una posición más que de privilegio para terminar 2025 como número uno del mundo.

La lucha por el número uno

La situación es la siguiente: Alcaraz tendrá este 13 de octubre 11.340 puntos. Defiende 300 de aquí a final de año, por tanto, digamos que para la lucha por la corona con Sinner, tienen 11.040 puntos. Jannik se quedará en 10.000, y defiende 1.500, por tanto su puntuación para esa pelea por el uno es de 8.500. La diferencia son 2.540 puntos en favor del español. Eso hace que aunque el italiano venciera el Masters 1.000 de París (27 octubre al 2 de noviembre) y las Nitto ATP Finals con pleno de victorias (9-16 de noviembre) y Alcaraz no participara (que sí jugará), sólo podría recortarle 2.500 puntos. Esos son los dos torneos fijos de ambos, aunque el pelirrojo de San Cándido podría añadir el ATP 500 de Viena (20-26 octubre) y ahí sí tendría margen matemático para recuperar el trono del tenis, pero sólo si hay un desplome del murciano. La próxima cita en la que estarán Alcaraz y Sinner será el Six Kings Slam (15-18 octubre), la millonaria exhibición en la que no hay puntos en juego.