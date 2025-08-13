Jessica Bouzas contra Sabalenka, número uno del mudo: horario y dónde ver online TV los octavos de Cincinnati

Jessica Bouzas está a poco más de un mes de cumplir 23 años y está en el mejor momento de su carrera. La mejora de la gallega ha sido notable, especialmente de mentalidad, algo fundamental en cualquier deporte, quizá más en el tenis. A muchos torneos viaja con su psicóloga y desde hace tiempo señala uno de los motivos por los que ha evolucionado: no centrarse en el ranking.

«Antes sabía cuántos puntos ganaba, perdía; pero yo creo que el trabajo diario da sus frutos. Me metí ‘‘top 100’’ casi de forma inconsciente. Me cogió mi entrenador y me dijo: ''Vamos a olvidarnos de los puntos''», confesó en una entrevista en «As». Su técnico es Roberto Ortega, después de haber estado con Javier Martí y de haber pasado por la academia de David Ferrer en La Nucía, el momento en el que decidió apostar por ser profesional. Con Roberto está dando pasos adelante, y como ella es una «alumna» aplicada, él tiene que ceder y salir en algunos de los vídeos que la tenista hace en sus redes sociales.

Sonrisas... Y lágrimas para aprender

A la espera de lo que suceda con Paula Badosa, que lucha por enésima vez contra su espalda, el tenis femenino nacional necesitaba un referente y Bouzas está tomando el relevo. Ya fue importantísima en la clasificación de España para las Finales de la Billie Jean King Cup. La fase de grupos unió al equipo dirigido por Carla Suárez, en lo que era su estreno, con la República Checa y Brasil, en Ostrava. La tarea era complicada, pero Bouzas contribuyó ganando sus dos partidos individuales. También este año ha llorado: en el Mutua Madrid Open tuvo su saque ante Magdalena Frech para meterse en tercera ronda, y terminó cediendo por 5-7, 7-6 (7/2) y 6-4, en una batalla de tres horas. Tras secarse las lágrimas por el disgusto, aseguró que eso la haría aprender.

Tenista con mentalidad ofensiva que busca dominar y lograr golpes ganadores, todavía tiene mucho margen de mejora, por ejemplo en el saque.

El precedente con Sabalenka

En Montreal, el pasado WTA 1.000, alcanzó los cuartos de final y en Cincinnati ya está en los octavos, donde le espera el gran reto: la número uno, Aryna Sabalenka. La bielorrusa y la española ya se han enfrentado una vez, además en un gran escenario como el Open de Australia de este mismo 2025. Ganó la favorita, 6-3 y 7-5, pero el resultado es engañoso porque en el segundo set la gallega iba mandando 5-2 y estaba dominando a una de las tenistas que más duro pega a la bola. Le pudo un poco la presión, pero ahora es una jugadora más madura.

Horario y dónde ver el Bouzas - Sabalenka

El partido de octavos de Cincinnati entre Jessica Bouzas y Aryna Sabalenka es hoy miércoles 13 de agosto. El horario oficial es no antes de las 21:00, pero seguramente sea más tarde. Juegan en la pista central. A las 17:00, Tiafoe contra Rune. Después, Linette - Pegula. A continuación, Sinner - Mannarino y luego ya sería el Bouzas - Pegula, que posiblemente esté más cerca de jugarse a las 22:00 o 23:00 de España. El partido sólo puede verse en televisión o Internet por suscripción en WTA TV, Tennis Channel y Tennis Channel – Orange TV (123).