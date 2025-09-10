Kalinskaya, tenista rusa, acusa a un tenista: "Me envío diez mensajes directos. Está desesperado"

Este fin de semana, Marbella se convertirá en el epicentro del tenis internacional con la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca. La ciudad malagueña acogerá un duelo cargado de expectativas, marcado tanto por la calidad de los jugadores como por las ausencias y las polémicas que rodean el enfrentamiento.

Para el equipo español, la gran ausencia es la de Carlos Alcaraz. El murciano, que acaba de conquistar el US Open, ha anunciado que no podrá estar disponible para esta cita. La explicación es clara: el esfuerzo físico y mental de un torneo tan exigente lo ha dejado exhausto, y ha decidido priorizar su descanso. En el horizonte,

Con Rune y sin Alcaraz

Alcaraz tiene compromisos importantes y mantener su estado físico es crucial. Su baja, sin embargo, supone un golpe para España, que pierde a su jugador más en forma y a uno de los grandes atractivos para la afición.

Mientras tanto, Dinamarca ya está instalada en Málaga. El combinado nórdico llega liderado por Holger Rune, su gran figura. Rune, de apenas 21 años, no solo carga con la responsabilidad deportiva de capitanear a su selección, sino que además aterriza en territorio andaluz envuelto en un ruido mediático que trasciende lo puramente deportivo.

La polémica que lo acompaña se originó a raíz de unas declaraciones de la tenista rusa Anna Kalinskaya. Durante una entrevista, la jugadora fue preguntada de manera directa si los compañeros del circuito masculino solían invitarla a salir. Su respuesta sorprendió al señalar específicamente a Holger Rune. “Me envió mensajes directos al menos diez veces antes de darse por vencido”, afirmó Kalinskaya. Sus palabras no se quedaron ahí. Con un tono aún más crítico, añadió: “Está enviando mensajes a todas. Quizás solo esté desesperado”.

Rune responde a Kalinskaya

Las declaraciones tuvieron un efecto inmediato: se expandieron rápidamente por redes sociales y medios especializados, generando un intenso debate en el mundo del tenis. La figura de Rune, conocida por su carácter competitivo en la pista, quedó de repente asociada a un escándalo sentimental. La mezcla de deporte y vida personal siempre atrae focos, y en este caso la controversia no tardó en obligar al danés a dar explicaciones públicas.

Rune decidió responder a través de su cuenta de X, buscando aclarar la situación y dar su versión de los hechos. En un mensaje que combinaba cierto tono de defensa y a la vez ataque, escribió: “Puede que tengamos diferencias culturales que hagan que Anna perciba una respuesta a una historia como una invitación a una cita”. Con esas palabras, el joven intentaba matizar la acusación, sugiriendo que lo que Kalinskaya interpretó como insistencia en realidad podía ser una confusión de intenciones.

No se detuvo allí. Rune añadió: “Si quiero una cita, propongo una cita. No te preocupes”. Una declaración breve pero tajante, con la que intentaba zanjar el asunto. Su reacción, sin embargo, no ha logrado frenar del todo la ola de comentarios, ya que muchos aficionados y periodistas siguen diseccionando tanto las palabras de Kalinskaya como la respuesta del jugador danés.

Lo cierto es que la tenista rusa no es ajena a los titulares polémicos. Ya en septiembre de 2024 se vio envuelta en otra controversia, en esa ocasión con el australiano Nick Kyrgios, un jugador también acostumbrado a estar en el centro de la escena mediática por cuestiones extradeportivas

En este contexto, en la eliminatoria entre España y Dinamarca, sin Alcaraz, España deberá confiar en el rendimiento de otros jugadores secundarios otras veces.. La responsabilidad de sumar puntos recae ahora sobre tenistas con menos brillo mediático pero igualmente comprometidos. La afición, que había soñado con ver en acción al campeón del US Open, tendrá que animar al equipo español, que lo necesitará más que nunca.