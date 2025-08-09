Masters 1.000 de Cincinnati, resultados del viernes 8 de agosto: victorias de Landaluce y Bautista, derrotas de Munar y Bucsa y ya hay rival para Alcaraz

El Masters 1.000 de Cincinnati, previo a la disputa del US Open, llega sin descanso después del de Canadá, en el loco calendario tenístico del que se quejan los jugadores. En la segunda jornada del cuadro principal, el viernes 8 de agosto (entre la tarde del 8 y la madrugada del 9 de agosto en España) jugaron cuatro españoles, con dos victorias y dos derrotas.

El joven Martín Landaluce, 19 años, que viene de pasar la fase previa, venció al estadounidense Kypson por 3-6, 6-3 y 6-2, en lo que es la segunda victoria de su carrera en un Masters 1.000. Empezó el madrileño algo irregular, pero cuando logró calmar los nervios se impuso y ahora se enfrentará al australiano Popyrin. Roberto Bautista, por su parte, tuvo un duro partido contra Altmaier, al que superó en dos tie-breaks. En el primer set fue el castellonense el que recuperó un break en contra y en el segundo, al revés. En los desempates, Roberto mostró su categoría y experiencia (7-6 [7/5] y 7-6 [7/1]). Su próximo rival es el británico Cameron Norrie, un reto para él porque nunca ha conseguido ganarlo (0-4). La última vez que lo intentó, el pasado Wimbledon: 6-3, 3-6, 6-4 y 7-6 (7/3) para Norrie.

Por el contrario, Jaume Munar, en la que está siendo la mejor temporada de su vida, se despidió ante el argentino Comesaña por un doble 6-4. Cristina Bucsa, que logró pasar la previa, cayó ante la china Yuan por un doble 6-2.

Dzumhur, rival de Alcaraz

Carlos Alcaraz no debutará (está exento de la primera ronda por ranking) hasta el domingo. El horario está todavía por determinar, pero ya se sabe el rival: el veterano bosnio Dzumhur, de 33 años, que ya mostró al español en la tercera ronda del pasado Roland Garros de lo que es capaz e hizo pasar un mal rato al a la postre campeón.

Partidazos hoy sábado

Para la jornada de hoy sábado, los tenistas españoles tiene partidos muy interesantes: Pedro Martínez se enfrenta a Tommy Paul (sobre las 19:00, aproximadamente), Roberto Carballés contra Tiafoe (sobre las 22:00 - 23:00 horas), Jessica Bouzas, después de derrotar a Venus Williams, desafía a Leylah Fernández (sobre las 19:00); y Alejandro Davidovich se las verá con el brasileño Fonseca, una de las sensaciones del circuito esta temporada (sobre las 23:00 o la medianoche). También debuta el número uno del mundo, Jannik Sinner, contra el colombiano Galán (sobre las 21:00), en el que será su primer partido tras la victoria contra Alcaraz en la final de Wimbledon. Todos los partidos del cuadro masculino pueden verse en televisión a través de Movistar Plus.

Resultados

Primera ronda, cuadro masculino

Basavareddy (EE UU) a Vukic (Aus), 7-6 (7/5) y 7-5; Bautista (Esp) a Altmaier (Ale), 7-6 (7/5) y 7-6 (7/1); Blockx (Bel) a Giron (EE UU), 6-2, 3-6 y 6-3; Boyer (EE UU) a Holt (EE UU), 6-3 y 7-6 (7/3); Broksby (EE UU) a Muller (Fra), 7-6 (7/2), 5-7 y 6-1; Comesaña (Arg) a Munar (Esp), 6-4 y 6-4; Dzumhur (Bos) a Bellucci (Ita), 7-6 (9/7) y 7-6 (7/5); Landaluce (Esp) a Kypson (EE UU), 3-6, 6-3 y 6-2; Medjedovic (Ser) a Kovacevic (6-2 y 6-3); Nardi (Ita) a Tirante (Arg), 6-4 y 7-6 (7/5); Nava (EE UU) a Coric (Cro), 6-3 y 7-5; Opelka (EE UU) a Dellien (Bol), 7-5 y 7-6 (7/3); Quinn (EE UU) a Kecmanovic, 7-6 (7/5) y 6-4; Royer (Fra) a Ofner (Aut), 5-7, 6-3 y 6-3; Tien (EE UU) a Riedi (Sui), 6-3 y 6-4; Carabelli (Arg) a Nishikori (7-5 y 6-3) y Walton (Aus) a Navone (Arg), 4-6, 7-6 (7/3) y 6-1.

Primera ronda, cuadro femenino

Birrell (Aus) a Blinkova (Rus), 6-2 y 6-1; Bronzetti (Ita) a Zhu (Chi), 6-7 (6/8), 6-2 y 7-6 (8/6); C. García (Fra) a Kartal (Gbr), 5-7, 6-4 y 6-3; Gracheva (Fra) a Volynets (EE UU), 6-4, 3-6 y 6-3; Jeanjean (Fra) a Starodubtseva (Ucr), 7-5, 1-6 y 6-4; Jovic (EE UU) a Sierra (Arg), 6-3 y 7-6 (7/4); Krejcikova (Rch) a Parks (EE UU), 6-4, 4-6 y 6-0; Kudermetova (Rus) a Lamens (Hol), 6-1 y 6-3; McNally (EE UU) a Inglis (Aus), 6-2 y 6-3; Osorio (Col) a Uchijima (Jap), 7-5, 1-6 y 6-4; Sakkari (Gre) a Rakhimova (Rus), 6-3m 3-6 y 6-2; Seidel (Ale) a Kudermetova (Rus), 1-6, 6-3 y 6-2; Sevastova (Let) a Bektas (EE UU), 6-4, 6-7 (6/8) y 6-1; Sramkova (Ser) a Dolehide (EE UU), 1-6, 6-4 y 7-6 (7/1); Sun (Aus) a Ruzic (Cro), 6-4 y 6-4; Tomljanovic (Aus) a Bondar (Hun), 7-6 (7/0) y 6-4; Tomova (Bul) a Li (EE UU), 6-4 y 7-5; Townsend (EE UU) a Collins (EE UU), 6-4 y 7-6 (7/2); Wang (Chi) a Arango (Col), 7-6 (7/1) y 6-3; y Yuan (Chi) a Bucsa (Esp), 6-2 y 6-2.