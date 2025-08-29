Naomi Osaka califica de "uno de los peores comentarios que le puedes hacer a una jugadora negra" las palabras de Ostapenko a Townsend en el US Open

Tras la victoria de Taylor Townsend sobre Jelena Ostapenko en la segunda ronda del US Open, un intercambio acalorado entre las jugadoras llamó la atención de los medios. Durante la discusión, Ostapenko le dijo a Townsend que no tenía “nada de clase” ni “nada de educación”, generando una ola de críticas y reacciones en redes sociales y medios deportivos.

Naomi Osaka, consultada sobre el incidente después de vencer a Hailey Baptiste 6-3, 6-1, calificó los comentarios de Ostapenko como “una de las peores cosas que se le puede decir a una tenista negra en un deporte mayoritariamente blanco”. La japonesa destacó la inteligencia y el esfuerzo de Townsend, subrayando que es “lo más alejado de alguien sin educación”.

Ostapenko explicó en redes sociales que la discusión surgió a mitad del partido, cuando Townsend no se disculpó tras verse favorecida por la red en un punto. Según la letona, su frustración se originó en lo que consideró una falta de deportividad: “No tienes nada de clase ni nada de educación”, le dijo a Townsend, aunque su reacción fue ampliamente criticada por su tono y elección de palabras.

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, intervino comentando que habló con Ostapenko tras el incidente. “A veces simplemente puede perder el control sobre sus emociones, lo cual es bastante fácil”, dijo. Sabalenka agregó que trató de ayudar a Ostapenko a manejar mejor la situación y enfrentar sus emociones de manera más madura.

Ostapenko evitó dar declaraciones tras perder en primera ronda de dobles, citando razones médicas, mientras la polémica continúa generando debate sobre la conducta y la deportividad en el tenis profesional, así como sobre el impacto de comentarios inapropiados en un contexto de sensibilidad racial y mediática.