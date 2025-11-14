La opinión de Djokovic sobre la sanción a Sinner por su positivo y la respuesta del entrenador del tenista italiano

Novak Djokovic tenía billete para jugar las ATP Finals, pero después de ganar el título 101 de su carrera en Atenas, decidió renunciar, dejando la plaza a Lorenzo Musetti, precisamente el tenista al que había vencido en el último partido en la capital griega.

El serbio tiene el récord de títulos en la Copa de Maestros, con ocho, y ya la temporada pasada decidió no participar. Lo que sí ha hecho el jugador más exitoso de la historia es conceder una amplia entrevista en el programa "Piers Morgan Uncensored", en la que repasa muchos temas de actualidad.

Uno de ellos es la sanción que ha tenido que cumplir Jannik Sinner y hace comentarios como: "Esa nube lo seguirá como la nube del Covid me seguirá a mí".

También dijo: "No creo que lo hiciera a propósito, pero la forma en que se manejó todo el caso tiene muchísimas señales de alerta. La falta de transparencia, la inconsistencia y la conveniencia de que la sanción se produzca entre los Grand Slams para que no se los pierda. Fue muy, muy extraño. Se le dio trato preferente·

La respuesta ha llegado a través del entrenador de Sinner, Darren Cahill.

"La opinión es, en realidad, la forma más baja de conocimiento humano. No exige responsabilidad ni comprensión. La forma más elevada de conocimiento es la empatía, pues nos obliga a dejar de lado nuestro ego y a vivir en el mundo del otro", escribió, de forma misteriosa, el entrenador.