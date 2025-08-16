Otro punto para el repertorio de Alcaraz, en cuartos ante Rublev: de casi caerse a hacer un globo resbalando

Carlos Alcaraz venció a Rublev en unos intensos cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati. “El partido se decidió por detalles”, coincidieron los dos tenistas después de las dos horas y 17 minutos que duró el encuentro, para el 6-3, 4-6 y 7-5 para el español.

“Hoy mantuve pensamientos positivos todo el tiempo, incluso cuando perdí un poco el foco en algunos momentos del partido", analizó Alcaraz. "Sobre todo en el segundo set. Perdí algunos puntos que, jugando contra alguien como Andrey, perder la concentración en dos o tres puntos, te pueden constar el set o casi el partido", añadió.

Rublev, entrenado desde hace años por Fernando Vicente, que es casi como un padre para él, jugó un buen partido, con puntos como este, un globo milimétrico al que no llegó el español.

Pero el mejor globo del partido lo hizo Carlos en el tercer set.

Primero, por aguantar los tiros de su rival, que tiene una de las mejores derechas del circuito. Como ya es costumbre en los tenistas de hoy en día, algo que ya hacía también Djokovic antes, pueden resbalar también en superficies duras. Así logra rescatar un "drive" de Rublev, defensa pura y dura. Consigue que la pelota pase al otro lado, pero queda vendido. El siguiente golpe del ruso tendría que haber sido definitivo. Alcaraz para un momento y casi tropieza, pero logra arrancar y prácticamente desde el suelo pone la pelota en la línea por encima de su oponente. Todavía tuvo Andrey tiempo de correr para atrás y responder de forma increíble, pero la pelota se marchó fuera... Por poco.

Alcaraz se enfrentará con Zverev por un puesto en la final. Será el duodécimo encuentro entre ambos. Gana el alemán 6-5.