Palo para Carlos Alcaraz: la sanción que le hace perder más de dos millones

El murciano ha logrado acabar el año como número 1 del mundo tras sumar dos nuevos títulos de Grand Slam, Roland Garros y el US Open, ser finalista en Wimbledon y las ATP Finals, y ganar, entre otros, tres Masters 1.000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati), logros que le han llevado también a liderar el Bonus Pool. Sin embargo, su renuncia a Shanghái y Canadá le ha salido muy cara.

Alcaraz y Sinner fueron sancionados por la ATP y perderán millones de dólares. El español y el italiano, líderes del tenis a nivel mundial, sufrieron importantes descuentos en sus bolsas por haberse ausentado de torneos importantes a lo largo de 2025.

Los líderes del ranking masculino de tenis, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, quienes se repartieron de forma igualitaria los cuatro Grand Slams de la temporada, fueron castigados por la Asociación de Tenis Profesionales (ATP) y ambos perderán millones de dólares por descuentos en el Bonus Pool.

Un 50% menos

Alcaraz terminó la campaña con ocho títulos, entre ellos Roland Garros y el US Open, y con 4420 puntos acumulados en el Bonus Pool, incentivo económico que otorga la ATP por fuera del dinero que

reparten los torneos, con el objetivo de fomentar la participación de las principales figuras. Por ende, el murciano generó una ganancia de 4.8 millones de dólares.

No obstante, la entidad le descontó el 50% -su bolsa quedó en 2.4 millones- por haber faltado a los Masters 1000 de Toronto (Canadá) y Shanghai (China), que son obligatorios para los 30 mejores del planeta.

Por otra parte, Sinner recibió un castigo más duro. Si bien juntó 3850 unidades y quedó segundo en la clasificación, no obtendrá nada de dinero ya que se perdió los Masters de Indian Wells, Miami y Madrid por su doping positivo y decidió no ir a Toronto para descansar (cada evento perdido simboliza una pérdida del 25% de la ganancia).

Los demás beneficiados por el Bonus Pool son: Lorenzo Musetti, Jack Draper, Alexander Zverev, Ben Shelton, Alex de Miñaur, Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime y Daniil Medvedev.