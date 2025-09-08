No podía faltar: la felicitación de Nadal a Alcaraz tras su triunfo en el US Open

Rafa Nadal se retiró hace ya casi un año, en noviembre de 2024, pero la afición española no se ha quedado huérfana ni de buenos tenistas, que los hay tanto en hombres como en mujeres, ni de éxitos, pues hay otro fuera de serie como Carlos Alcaraz que está haciendo historia.

Nadal colgó la raqueta y admite que, de momento, apenas juega, pero sí está atento a lo que sucede en el circuito. Siempre ha reconocido que es un amante del deporte, se le ha visto sufrir con las selecciones de fútbol o de baloncesto, y minutos después del triunfo de Carlos en la final del US Open contra Jannik Sinner, no faltó su felicitación a través de “X”.

“¡Enhorabuena Carlos Alcaraz. ¡De nuevo Campeón del US Open y número 1! Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran temporada”, escribió el balear, que formó pareja con Alcaraz en los pasados Juegos Olímpicos de París, dejando una de las mejores fotos del torneo, por mucho que no pudieran ganar una medalla. Se enfrentaron en tres ocasiones, con dos victorias a una para el balear. Nunca lo hicieron en un Grand Slam.

La primera vez que el murciano se coronó en el tenis fue el 11 de septiembre de 2022, y se convirtió en el número uno más joven de la historia. Esa vez estuvo 20 semanas. Después ha vuelto a la cima en tres ocasiones más: 20 de marzo de 2023 (2 semanas), 22 de mayo de 2023 (3 semanas) y 26 de junio de 2023 (11 semanas). Esta es la cuarta.

Nadal, por su parte, fue número uno durante 209 semanas. Es sexto en el ranking histórico en ese apartado. En el de títulos de Grand Slam individuales en el cuadro masculino, es segundo, con 22, por los 24 que tiene Novak Djokovic. Alcaraz ya lleva seis. Rafa levantó el US Open en 2010, 2013, 2017 y 2019. Carlos lo ha hecho en 2022 y 2025.