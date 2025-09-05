La prensa de Estados Unidos, tajante con Carlos Alcaraz: "Hay un error de percepción"

El prestigioso medio estadounidense The Athletic ha cuestionado la narrativa predominante sobre la inconsistencia de Carlos Alcaraz, argumentando que existe un "error de percepción" generalizado respecto a su rendimiento. El análisis, publicado antes de su partido contra Novak Djokovic este viernes 5 de septiembre, se centra en defender la regularidad del murciano en torneos importantes.

Volatilidad vs. inconsistencia

El artículo reconoce que Alcaraz experimenta altibajos dentro de un mismo partido, pero argumenta que esto refleja volatilidad en su juego, no inconsistencia en sus resultados. The Athletic subraya su impresionante récord de 14-1 en partidos a cinco sets y 5-1 en finales de Grand Slam como prueba de su capacidad para rendir bajo presión en los momentos cruciales.

El medio atribuye esta percepción errónea en parte a su comparación constante con su rival Jannik Sinner, quien es visto como "metronómico e implacablemente consistente". Esta comparación, según el análisis, lleva a encasillar a Alcaraz como el jugador "voluble e impredecible", una etiqueta que su historial real no respalda. The Athletic concluye que el tenista murciano ha elevado enormemente su nivel base, especialmente mejorando su servicio, lo que le ha permitido proteger mejor su juego y consolidarse como uno de los mejores tenistas del mundo.