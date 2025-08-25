¿Por qué el US Open huele a marihuana?: Casper Ruud estalla

La polémica se repite en el US Open. El tenista noruego Casper Ruud, finalista perdedor del Abierto de Estados Unidos de dobles mixtos, ha denunciado el intenso olor a marihuana en las pistas de Flushing Meadows, donde se disputa el último Grand Slam de la temporada de tenis. Aunque está prohibido fumar en el complejo, las instalaciones se encuentran junto al Corona Park, donde miles de personas se reúnen a diario y el consumo está permitido, ya que Nueva York legalizó la posesión, distribución y consumo para mayores de 21 años en 2021.

Mañana debutará en individuales, contra el austríaco Sebastian Ofner pero no solo le preocupa su nivel, o el del rival, sino una molesta particularidad.

“Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito”, afirmó, aludiendo a una situación que, según él, forma parte del día a día en la ciudad y en el propio evento.

"Es muy molesto..."

“Creo que es molesto estar en el campo y que alguien fume un porro. No es divertido para los jugadores estar cansados y al mismo tiempo tener que inhalar el olor. No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda”, añadió.

"Es algo contra lo que los deportistas se oponen firmemente. Al fin y al cabo, es una droga, y me opongo rotundamente a ella", sentenció Ruud.

Una polémica que viene de lejos

Una situación que no es nueva y que ya denunció otra tenista en 2023. La española Rebeka Masarova derrotó en aquella edición a Maria Sakkari por 6-4, 6-4, y la estrella griega comunicó durante el partido que olía a marihuana en la pista.

"El olor, oh Dios mío... Creo que era hierba (marihuana) y que el olor venía del parque", denunció Sakkari al juez de silla.

En 2023, el alemán Alexander Zverev también abordó el tema con cierto humor. "La cancha 17 huele a la sala de estar de Snoop Dogg, huele a marihuana por todas partes", escribió en X.