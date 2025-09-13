Rafa Nadal pronostica cómo podría desarrollarse la carrera de Carlos Alcaraz

Rafael Nadal se ha vuelto a pronunciar sobre el futuro de Carlos Alcaraz, destacando que los logros alcanzados por el murciano a sus 22 años lo encaminan a una carrera excepcional. Con seis títulos de Grand Slam en su palmarés, el extenista mallorquín pidió que se respete el tiempo necesario para que Alcaraz desarrolle todo su potencial.

Nadal puso de relieve que la rivalidad actual entre Alcaraz y Sinner es diferente a la suya junto a Novak Djokovic y Roger Federer. “Cada jugador escribe su propia historia, no tiene sentido estar comparando continuamente”, aseguró. Según Nadal, el ‘Big Three’ marcó una época al batir récords históricos, mientras que los jóvenes como Carlos y Jannik ya tienen cifras destacadas que les sirven como referencia.

Sobre la posibilidad de que Alcaraz se convierta en el mejor de todos los tiempos, Nadal mostró optimismo: “Es evidente que tiene condiciones para lograrlo. Ojalá pueda tener una carrera larga, que esté libre de lesiones y que pueda seguir sumando títulos. Seis Grand Slams a esta edad es algo impresionante”.

El mallorquín aconsejó al número uno del mundo centrarse en el presente y en la mejora diaria. Destacó la importancia de fijarse objetivos a corto, medio y largo plazo, y se mostró en desacuerdo con la idea de planificar cinco años por adelantado: “Cinco años son mucho tiempo en tenis; todo puede cambiar muy rápido”.

Finalmente, Nadal celebró la proyección de Alcaraz y su contribución a mantener a España como un referente del tenis mundial. “Carlos está haciendo una carrera extraordinaria, es un jugador especial y demuestra que España sigue siendo una potencia en nuestro deporte”, concluyó.