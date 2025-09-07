Rafa Nadal, tajante al comparar a Sinner y Alcaraz: "Carlos es más mágico, es más impredecible"

Rafael Nadal ha comparado a las dos grandes estrellas del tenis mundial actual, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en una entrevista concedida a The Athletic previa a la final del US Open que disputarán este domingo. El mallorquín fue contundente al definir las diferencias entre ambos: "Sinner impone un ritmo de derecha muy difícil de seguir, es muy rápido al recoger la bola al principio y también en la transición de defensa a ataque. Carlos es más mágico, es más impredecible, puede jugar a un nivel que probablemente a veces Jannik no puede".

El exnúmero mundial reconoció que aunque Alcaraz "comete más errores" y su juego es menos consistente, esta imprevisibilidad es precisamente lo que hace su tenis "más asombroso y divertido de ver". Nadal destacó que el murciano "va a por todas" y es capaz de "hacer cosas increíbles", aunque matizó que esta audacia también conlleva mayores riesgos que afectan a su regularidad.

Análisis de la final del Roland Garros

El ganador de 22 Grand Slams también se refirió a la épica final de Roland Garros de esta temporada, la más larga en la historia del torneo con cinco horas y 28 minutos de duración. Aunque calificó el encuentro como "inolvidable" y "superemotivo", Nadal consideró que Alcaraz "no jugaba a su nivel" y "se equivocó un poco tácticamente", mientras que Sinner no mostró "la determinación adecuada" en momentos clave.

Nadal concluyó sugiriendo que Alcaraz podría mejorar adoptando un enfoque más estratégico en ciertos momentos: "A veces parece que siempre juega a por todas las oportunidades importantes, y a veces no necesita tanto". Este análisis del legendario tenista llega en vísperas de una final que no solo decidirá el título del US Open, sino que podría devolver a Alcaraz al número uno del ranking mundial si consigue la victoria.