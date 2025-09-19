La reacción de Fonseca antes de conocer a Roger Federer: “Me sudan las manos...”

Cuando Joao Fonseca nació el 21 de agosto de 2006, Roger Federer ya había ganado ocho Grand Slams, y estaba a punto de conquistar el noveno, que sería su tercer US Open consecutivo. Después, cuando el brasileño era un chaval que soñaba con llegar a profesional, el suizo seguía ganando títulos importantes. También Rafa Nadal, al que vio en primera fila conquistar el Open de Río de Janeiro en 2014. Su casa estaba a 10 minutos de las instalaciones.

Alcaraz, Sinner... ¿Fonseca?

Fonseca es ahora uno de los jóvenes sensaciones del circuito, con 19 años recién cumplidos. Es el 42 del mundo y se le ha señalado como “el tercer hombre”, el tenista que puede competir con Alcaraz y Sinner, a los que nunca se ha enfrentado. Quizá demasiada presión para él, que ha flojeado un poco los últimos meses, algo lógico. Sigue siendo uno de los atractivos del circuito, tiene carisma, le encanta a los aficionados, y posee un juego poderoso, aunque todavía comete demasiados errores. Cuando encuentro el equilibrio dará otro paso adelante.

En la Laver Cup

El brasileño es uno de los elegidos para la Laver Cup, que se disputa este fin de semana en San Francisco, y donde ha tenido la posibilidad de conocer a uno de sus ídolos. Federer se retiró en ese mismo escenario en 2022, dejando una de las imágenes del año, de la mano con Nadal. El suizo es uno de los creadores de este torneo amistoso que enfrenta a Europa con el Resto del Mundo, un espectáculo, aunque cuestionable por lo saturado que está el calendario. El caso es que Fonseca pudo reunirse con Federer y en el vídeo de los instantes previos, se le notaba muy nervioso.

“Me sudan las manos”, reconoció, justo antes de que el helvético llegara y le diera la mano y la enhorabuena por su carrera. "Fue un placer y una oportunidad. Creo que cualquier joven que ama el tenis, cualquier joven en general, cuando ve a su ídolo, es simplemente increíble. Diez minutos antes de conocerlo, alguien me lo contó y me empezaron a sudar las manos; estaba súper nervioso. Fue una conversación divertida, hablamos unos diez minutos y fue genial. Es un tipo genial y estoy muy agradecido por esta oportunidad", reconoció Fonseca.

La Laver Cup está preparada para comenzar. En el equipo de Europa, capitaneado por Yannick Noah, están Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli. El suplente es Tomas Machac. El equipo del Resto del Mundo, capitaneado por André Agassi, lo forman Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Francisco Cerundolo, Alex Michelsen, Joao Fonseca y Reilly Opelka. El suplente es Jenson Brooksby. Los partidos pueden verse en Eurosport y HBO Max.

Calendario de la Laver Cup 2025

Viernes 19 de septiembre

Casper Ruud-Reilly Opelka (22:00), seguido del Jakub Mensik-Alex Michelsen.

Flavio Cobolli-Joao Fonseca (04:00) y después, Carlos Alcaraz/Jakub Mensik-Taylor Fritz/Alex Michelsen.

Sábado 20 de septiembre

Desde las 22:00, dos partidos individuales. Desde las 04:00, un individual y un dobles.

Domingo 21 de septiembre

Desde las 21:00, un partido de dobles y después, si fuera necesario porque no hay ganador, tres individuales y, en caso de empate, un dobles final.