Sachia Vickery, la tenista que ha quedado fuera del US Open pero arrasa en OnlyFans

Convertirse en deportista profesional ya de por si es complicado, hacerlo sin dinero es prácticamente imposible. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan cientos de atletas que buscan fondos a la desesperada para lograr su sueño. Y la venta del material para adultos se postula ya como la principal línea de financiación para ellos. La red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchos deportistas que ha visto como posar desnudos les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha.

En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadores, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx y el último caso lo hemos visto en el US Open.

La tenista profesional Sachia Vickery ha quedado eliminada en la previa del US Open pero eso no ha impedido que acapare el protagonismo en el torneo. La jugadora de 30 años —que ocupa puesto número 559 del ranking mundial femenino— no pudo asegurar su lugar en el cuadro principal en Flushing Meadows tras ser derrotada por la alemana Ella Seidel en poco más de una hora.

Vickery intentó recuperarse en el segundo set, pero finalmente no pudo recuperarse de que le rompieran el servicio en el primer juego. Perdió 6-1, 6-2 ante la joven de 20 años.

"Nunca gané dinero tan fácil"

Sin embargo, lo que ha despertado el interés de los aficionados no es su desempeño en la pista sino su próspero negocio creando contenido erótico para onlyfans. Durante una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, en medio de su participación en Nueva York, la jugadora, oriunda de Florida afirmó: “Soy muy abierta de mente y no me importa lo que la gente piense de mí. Nunca gané dinero tan fácil”.

Con los ojos ahora puestos en el Guadalajara Open de septiembre, Vickery explicó que si bien gana “un montón de dinero” con el tenis, “al mismo tiempo, los tenistas gastan más de 100.000 dólares al año en entrenamiento, hoteles, comida, entrenamiento y fisioterapia”.

Es por ello que decidió unirse a OnlyFans porque le dio “una vida mejor”. “Si tengo otra vía para ganar mucho dinero y apoyar eso (el tenis), personalmente no le veo nada negativo”, asegura.

“Es un deporte caro, así que invierto mucho de mi dinero en el tenis, y creo que eso es algo que la gente no entiende. Piensan que lo hago por hacerlo. Es una gran fuente de ingresos”, dijo Vickery. Además, consideró la venta de contenido erótico como una “gran inversión”. “Si tengo el potencial de ganar mucho dinero, ¿por qué no voy a aprovecharlo? Me está dando una vida mejor”, dijo.

Durante 14 años de carrera como tenista profesional, Vickery ganó dos millones de dólares e incluso en 2018 llegó a estar en el puesto número 73 del ranking mundial. Sin embargo, estuvo fuera de la cancha durante un tiempo tras romperse el hombro a principios de año. Regresó a jugar hace seis semanas.

1.000 dólares por cita

Sin embargo, admitió que no es oro todo lo que reluce aunque sigue ofreciendo citas. “Ya no tengo citas gratis debido al comportamiento de los hombres. Ahora necesito un depósito previo a la cita. Envíenme 1.000 dólares y podemos hacerlo realidad”, desveló Vickery.

“Nunca más volveré a hablar mal de las chicas en OnlyFans. Estoy abrumada por lo que gané ahí en mis primeros dos días. Estoy conmocionada, la verdad”, sentenció.

El revuelo originado por su confesión llevó a su representante a aclarar el contenido de su web. "Es sugerente, pero no explícito, y no debe considerarse como trabajo sexual. No hay desnudos completos ni actos sexuales", afirmó.