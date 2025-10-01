Sinner derrota a Tien en la final de Pekín y se acerca a Alcaraz en la lucha por el número uno

Jannik Sinner derrotó al joven estadounidense de 19 años Learner Tien, entrenado por Michael Chang, en la final del ATP 500 de Pekín (6-2 y 6-2). El italiano puso en marcha la trituradora habitual que es su tenis, su ritmo infernal que casi nadie puede seguir, y acabó con las dudas que dejó. «Sufrí una gastroenteritis y perdí mucho líquido», justificó los continuos gestos de llevarse la mano al muslo izquierdo que protagonizó en las semifinales contra De Miñaur, quizá para no dar pistas, tal vez porque era el motivo real.

El caso es que al día siguiente se movió como siempre, y sin necesidad de desplegar su mejor tenis todo el rato pudo con un jugador que disputaba su primera final ATP. Conquista Sinner su tercer título de una temporada extraña para él, en la que se perdió tres meses por su sanción por dopaje, lo que le impidió disputar Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Los otros dos éxitos son Grand Slams, el Open de Australia y Wimbledon. Sinner sólo ha perdido con dos tenistas este año: contra Bublik en Halle y contra Carlos Alcaraz, en cuatro ocasiones: Roma, Roland Garros, Cincinnati, donde tuvo que retirarse por enfermedad; y el US Open.

Así está la lucha por el número uno

Su victoria en Pekín le permite recortar puntos con el español en la lucha por el número uno. Carlos defendió con éxito en Tokio los 500 puntos del año pasado y Sinner, que defendía 330, suma 170 al pasar de finalista a campeón. El murciano tiene 11.540 y el italiano, 10.950. Alcaraz renunció al Masters 1.000 de Shanghái (1-12 octubre), por tanto perderá otros 200 puntos, que le puede recortar Sinner, pero sólo si logra el triunfo. Si no lo hace, cederá terreno, ya que en 2024 fue campeón. Si cae en segunda ronda suma 10 puntos, menos los 1.000 del año pasado que le caducan, perdería 990, por tanto sería Alcaraz el que tomaría ventaja al ceder el murciano sólo 200 (en 2024 perdió en cuartos). Así sucesivamente: en tercera ronda (se ganan 50 puntos), octavos (100), cuartos (200), semifinales (400) y final (650).

Después queda París (27 octubre al 2 de noviembre) y el Torneo de Maestros (9-16 diciembre), donde Jannik defiende 1.500 puntos y Alcaraz, 300 entre los dos. El pelirrojo de San Cándido también podría disputar el ATP 500 de Viena (20-26 de octubre), con todo ganancias porque no lo jugó la pasada temporada, y apretar todavía más la clasificación, pero sería por otro lado saturar demasiado su calendario.