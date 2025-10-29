Sinner desbarata los rumores del triángulo amoroso con Carlos Alcaraz

La final del US Open de este año no solo atrajo la atención por una nueva edición del duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, sino también por lo que parecía la confirmación de un posible triángulo amoroso que involucraba a los dos del circuito ATP y la modelo estadounidense Brooks Nader. La noticia, difundida originalmente por el magazine Page Six, tuvo eco en otros medios internacionales y activó un debate dentro y fuera del mundo del tenis.

La modelo Brooks Nader, de 28 años, que según confirmó su propia hermana estaba saliendo con el tenista español de 22 años Carlos Alcaraz, también lo hizo con el rival y colega de este, Jannik Sinner, durante el US Open. Page Six aseguró que la modelo e influencer “jugaba a dobles románticamente con ambos finalistas masculinos”. La fuente consultada por el medio estadounidense corroboraba que Nader salió con ambos tenistas mientras duró el torneo.

Sin embargo, un descuido del italiano y ahora, la confirmación oficial de su relación actual por parte del propio Sinner, han desbaratado el trio amoroso que enloqueció al tenis.

Durante su victoria en la tercera ronda del US Open sobre Denis Shapovalov, hubo una imagen que no pasó desapercibida. Los seguidores detectaron que la pantalla de bloqueo de Sinner aparentemente mostraba la foto de Armani Beauty de Laila Hasanovic, lo que encendió las redes sociales con todo tipo de especulaciones hasta que finalmente la identidad de la misteriosa joven fue confirmada.

La mujer de la fotografía era efectivamente la modelo noruega Laila Hasanovic que fue pareja de Mick Schumacher (hijo de Michael, heptacampeón de la Fórmula 1) y que, según los medios alemanes, era una de las pocas personas a las que se les permitía ver a su padre Michael Schumacher.

La confirmación oficial

Los rumores de que la novia de Sinner es la modelo Laila Hasanovic han persistido durante meses y por fin se han confirmado. El número 1 del mundo ganó su título número 22 en el Abierto de Viena el pasado fin de semana y agradeció a su novia Laila su apoyo en su discurso de victoria.

Sinner, de 24 años, venció a Alexander Zverev por 3-6, 6-3 y 7-5 en la final y después admitió que no siempre es fácil tratar con él.

Laila observaba desde la multitud sentada junto a sus padres, Siglinde y Johann. Sinner les mostró su agradecimiento, diciendo después de la victoria: “Muchas gracias por el apoyo. El trabajo que dedicas, el esfuerzo. Además, a veces no es fácil entenderme, pero gracias por el esfuerzo".

“Todos aquí, con la familia, mi novia, amigos. A todo mi equipo y también a quienes nos siguen desde casa. Muchísimas gracias por el apoyo" afirmó poniendo así fin a todos los rumores sobre su situación sentimental.

¿Quién es Laila Hasanovic?

La modelo estuvo presente en el palco de jugadores de Sinner tanto en Wimbledon como en Roland Garros, donde fue vista animando al italiano durante su épica derrota en la final ante Carlos Alcaraz en junio. Sinner se ha mostrado reacio a hablar de su vida privada, pero admitió antes del US Open que estaba "enamorado" y agregó: "No quiero hablar de eso".

La modelo trabaja con varias marcas internacionales como Prada o Armani, además de ser una influencer y tener campañas en redes sociales .Nacida en noviembre de 2000, Hasanovic es una modelo e influencer de redes sociales de Copenhague. Tiene casi 400.000 seguidores en Instagram y casi 49.000 en YouTube y publica contenido que abarca desde vlogs de la semana de la moda hasta looks del día.

Anteriormente, el tenista mantuvo una relación con la tenista Anna Kalinskaya, quien había salido con Nick Kyrgios, y luego estuvo vinculada con la modelo rusa Lara Leito, ex pareja del actor ganador del Oscar Adrien Brody.