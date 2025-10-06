Sinner estalla contra Zverev tras sus teorías conspiranóicas: "Ni Alcaraz ni yo..."

El italiano Jannik Sinner, segundo favorito y vigente campeón abandonó su partido ante el neerlandés Tallon Griekspoor, de segunda ronda, y se despidió del Masters 1000 de Shanghai, donde se deja casi 1000 puntos y consolida el número uno del mundo del español Carlos Alcaraz. Dañado en la parte interior del muslo derecho, se marchó de la pista de Shanghai con una visible cojera, ayudado por el médico. Fue tratado en su banquillo pero al intentar regresar a la pista, tras haber perdido su saque y superado por su rival, optó por el abandono.

Pero más allá de su retirada, el italiano se convirtió en protagonista por su contundente respuesta a las denuncias de Alexander Zverer que acusa a los torneos de favorecer su juego y el de Alcaraz.

El número 3 del mundo de la ATP, Alexander Zverev, inició su participación en el Masters de Shanghái con una contundente victoria sobre Valentin Royer, procedente de la fase previa. Zverev derrotó a Royer en sets seguidos: 6-4, 6-4.

Sin embargo, la contundente victoria no fue suficiente para evitar que Zverev estallara tras el encuentro y se aferrara a una creciente teoría de la conspiración atacando con dureza a los organizadores del torneo. Durante su entrevista posterior al partido, le preguntaron a Zverev sobre la consistencia en la velocidad de la cancha y no se contuvo.

"Odio que la velocidad de la cancha sea la misma", dijo Zverev con rotundidad. "Y sé que los directores del torneo van en esa dirección porque, obviamente, quieren que Jannik y Carlos tengan un buen desempeño en cada torneo, y eso es lo que prefieren".

Zverev continuó: "Pero llevo diez años de gira, más de diez años, once años ya. Doce años, en realidad. Sabes, siempre hemos tenido superficies diferentes. Siempre hemos tenido torneos que te gustaban y torneos que no tanto. No se puede jugar al tenis de la misma manera en hierba, en pista dura o en tierra batida. Hoy en día, se puede jugar igual en cualquier superficie. No me gusta, no me entusiasma. Creo que el tenis necesita estilos de juego, necesita un poco de variedad, y creo que ahora mismo nos falta eso".

"Nosotros no mandamos"

Una reflexión a la que Sinner no ha dudado en responder. El italiano recogió el guante y le respondió con firmeza al alemán, que suele generar un gran revuelo con sus explosivas declaraciones.

“Ni Carlos ni yo somos quienes mandamos en el mundo del tenis ni en cómo son las pistas. No es nuestra decisión, sino que intentamos adaptarnos a cada situación. He jugado un gran tenis también en pistas rápidas”, sentenció.