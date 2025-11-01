Sinner se da otro paseo ante Zverev camino del número uno de Alcaraz

Una hora y dos minutos necesitó Jannik Sinner para derrotar a Alexander Zverev y meterse por la vía más rápida posible en la final del Masters de París. 6-0 y 6-1 fue el resultado de un partido que prácticamente no existió, porque el alemán estaba tocado físicamente por enfermedad. Por eso, después de ganar su único juego del encuentro, pidió que viniera el médico, que le dio una pastilla. El problema es que ya era tarde, porque Sinner estaba desatado y no tardó en romper el servicio de su rival en la segunda manga. De hecho fue una goleada, como el primer set, ya que Zverev, después de la paliza de la semifinal ante Medvedev, no estaba para nada.

El italiano dice que no piensa en el ranking, pero la realidad es que si gana la final de este domingo (15:00, Movistar) volverá a ser el número uno del mundo, aunque sea de manera temporal. Y es que si Carlos Alcaraz gana tres partidos durante el Torneo de Maestros de Turín se garantizaría terminar el curso en lo más alto.

El rival de Sinner hoy será Félix Auger-Aliassime, que poco antes había eliminado al kazajo Alexander Bublik, 7-6 (3) y 6-4. Será el sexto enfrentamiento entre dos neófitos en la final de París, y el transalpino, ganador de los dos últimos duelos, ambos este año, tratará de empatar a tres el cara a cara particular con el canadiense. Sinner, que llega a la final sin haber perdido un set, será el gran favorito opta a su primer Masters 1.000 de un año peculiar para él, que pasó varios meses en el dique seco para cumplir una sanción por dopaje.Pese a ello, se apuntó cuatro torneos, dos Grand Slam, Australia y Wimbledon, y jugó otras cuatro finales, dos de ellas en grandes y dos en Masters 1.000.

Contra Zverev, en una reedición de la final de Viena del pasado domingo, Sinner no tuvo piedad de un rival al que ha ganado los cuatro últimos duelos. Ha sido el triunfo número 25 consecutivo de Sinner bajo techo, y es que desde la final de Wimbledon el italiano solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada. Pase lo que pase en la final de hoy, Auger-Aliassime va a ascender a la octava plaza del ranking, que da billete para el Torneo de Maestros de Turín, aunque con muy poca ventaja sobre el italiano Lorenzo Musetti, por lo que habrá que esperar a ver qué pasa en los torneos de la semana que está a punto de empezar.