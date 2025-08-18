Sinner pide perdón por retirarse, pero la respuesta de Alcaraz es de quitarse el sombrero

La final del Masters 1.000 de Cincinnati terminó con un desenlace tan inesperado como doloroso: la retirada de Jannik Sinner, agotado y enfermo, cuando apenas se habían disputado unos juegos contra Carlos Alcaraz. El italiano, número uno del mundo, no pudo soportar las duras condiciones de calor y humedad, agravadas por un proceso febril que arrastraba desde la víspera. La decepción se reflejaba en su rostro, con lágrimas que no pudo evitar y en sus palabras durante la ceremonia de entrega de trofeos, donde se dirigió primero al público con una sinceridad que conmovió a todos.

Sinner, destrozado

“Normalmente empiezo por el rival, pero hoy voy a empezar por vosotros”, arrancó Sinner con la voz entrecortada. “Lo siento muchísimo por haberos decepcionado. Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor. Traté de salir y hacer lo posible, al menos, un partido pequeño, pero no he podido hacer más. Así que lo siento, porque alguno de vosotros en lunes tendríais que trabajar o hacer algo”. El italiano no ocultó ni su malestar físico ni la frustración por no haber podido competir como deseaba.

Con humildad, añadió: “Perdón, superperdón. He estado enfermo los últimos días y no he podido recuperarme”. La salud, reconoció, le jugó una mala pasada en el momento más inoportuno. Aun así, tuvo fuerzas para felicitar a su rival: “Enhorabuena a Carlos, otro título, seguro que no como querías. Pero es asombroso lo que habéis hecho tu equipo y tú. Lo estáis haciendo muy bien y os deseo lo mejor en el US Open y en el resto de la temporada”.

Sinner también quiso agradecer a quienes lo acompañan semana tras semana: “Gracias a mi equipo por empujarme cada día y entenderme, que no es fácil cuando se viaja por todo el mundo el año entero. Gracias por el apoyo y por entender la situación. Siento mucho haberos decepcionado, pero a veces las cosas son así y hay que aceptarlas”. Y, pese a su decepción, no olvidó al torneo: “Ha sido uno de los torneos más calurosos que he jugado. Pero gracias por el apoyo, por la gente que ha venido, a la organización que me ha hecho sentirme como en casa, a todos los que han participado en él”.

Carlos Alcaraz, ejemplar

Del otro lado, Carlos Alcaraz mostró empatía y respeto hacia su gran rival, con el que está construyendo una de las rivalidades más apasionantes del tenis actual. El murciano, que escribió en la cámara un mensaje de apoyo, fue claro: “Como has dicho, Jannik, no es la manera en la que quiero ganar partidos y trofeos. Lo siento y entiendo que no puedas sentirte bien ahora mismo, pero, como he dicho muchas veces, eres un verdadero campeón y estoy muy seguro de que de esta situación vuelves aún más fuerte, porque siempre lo haces y eso es lo que hacen los campeones como tú”.

Las palabras de Alcaraz confirmaron que entre ambos no solo hay competencia, sino también amistad y admiración mutua. Son los dos mejores del mundo y, al mismo tiempo, dos jóvenes que se respetan profundamente, lo que añade un matiz humano a cada uno de sus duelos.

El español también reservó palabras para los suyos, subrayando la importancia de su entorno en un momento en el que sigue creciendo como figura global: “Sigo con mi equipo. Hemos construido una atmósfera sana fuera de la pista, de lo que estoy orgulloso. Es genial teneros a mi lado, apoyándome, trabajando muy duro y llevándome al límite. Gracias, no solo por esta larga semana, sino por todo lo que me dais”.

La final de Cincinnati no se recordará por un intercambio épico ni por un punto inolvidable, sino por la vulnerabilidad de Sinner y la deportividad de Alcaraz. El italiano se mostró frágil y humano, pidiendo perdón una y otra vez a los aficionados, al tiempo que reconocía a su rival. El murciano, en cambio, respondió con nobleza, dejando claro que no celebra de igual manera un triunfo así, y que la verdadera grandeza está en el respeto mutuo.o.