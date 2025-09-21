El último golpe genial de Alcaraz, en la Laver Cup: Ruud tira la raqueta al suelo, Yannick Noah haciendo reverencias...

La Laver Cup es la competición en la que se mezcla, más que en ningún lado, espectáculo con tenis, porque la presión de la victoria no existe tanto como en los torneos del circuito. Y si se habla de espectáculo y raqueta, el máximo exponente hoy en día es Carlos Alcaraz. En la última jornada, la de hoy domingo 21 de septiembre, el equipo formado por el Resto del Mundo partía con una ventaja de 9-3. Este día final, cada victoria cuenta tres puntos y Yannick Noah puso a Alcaraz en dos de sus partidos.

El primero era uno de dobles, y Alcaraz, junto con Casper Ruud vencieron a Michelsen y Opelka (7-6 [6/4] y 6-1) para poner el 9-6 en el marcador.

En ese encuentro el español se inventó un punto que desató la locura en San Francisco, donde se está jugando el torneo.

Michelsen y Opelka habían ganado la red y los europeos intentaban superarlos. Primero, Ruud con tiros fuertes, después Carlos que corrió a la red y pareció engañar a Michelsen con una derecha. La reacción del estadounidense fue buena, y la volea posterior del murciano fue de locos. La pelota corrió prácticamente pegada a la red, imposible de devolver, porque si se toca la red es punto perdido. Ruud tiró la raqueta al suelo, Noah se llevó las manos a la cabeza e hizo reverencias, el resto de los europeos aplaudiendo y el "ohhh" del público. Puro show.

Los tres partidos individuales a continuación son: Mensik - De Miñaur, Alcaraz - Cerundolo y Zverev - Fritz. Si hay empate a 12 puntos, se jugará un dobles para saber quién es el campeón... Pero sólo a un set.