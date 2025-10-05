Zverev se abona a la teoría de la conspiración: "Odio que los torneos hagan esto para beneficiar a Alcaraz..."

El número 3 del mundo de la ATP, Alexander Zverev, inició su participación en el Masters de Shanghái con una contundente victoria sobre Valentin Royer, procedente de la fase previa. Zverev derrotó a Royer en sets seguidos: 6-4, 6-4.

Sin embargo, la contundente victoria no fue suficiente para evitar que Zverev estallara tras el encuentro y se aferrara a una creciente teoría de la conspiración atacando con dureza a los organizadores del torneo. Durante su entrevista posterior al partido, le preguntaron a Zverev sobre la consistencia en la velocidad de la cancha y no se contuvo.

"Odio que la velocidad de la cancha sea la misma", dijo Zverev con rotundidad. "Y sé que los directores del torneo van en esa dirección porque, obviamente, quieren que Jannik y Carlos tengan un buen desempeño en cada torneo, y eso es lo que prefieren".

"No me gusta nada.."

Zverev continuó: "Pero llevo diez años de gira, más de diez años, once años ya. Doce años, en realidad. Sabes, siempre hemos tenido superficies diferentes. Siempre hemos tenido torneos que te gustaban y torneos que no tanto. No se puede jugar al tenis de la misma manera en hierba, en pista dura o en tierra batida. Hoy en día, se puede jugar igual en cualquier superficie. No me gusta, no me entusiasma. Creo que el tenis necesita estilos de juego, necesita un poco de variedad, y creo que ahora mismo nos falta eso".

Zverev parece referirse a los comentarios de Roger Federer en la Laver Cup (que disputó el mes pasado). Federer afirmó que los organizadores del torneo adaptaron la velocidad de la cancha para beneficiar a Sinner y Alcaraz, lo que les permitió llegar a la final. Sin embargo, la realidad es que no hay ningún dato que sustenten esta teoría.

Tras la victoria de hoy, Zverev se enfrentará a Arthur Rinderknech en dieciseisavos de final el lunes 6 de octubre.