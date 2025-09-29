Un tertuliano de "El Chiringuito" abre la polémica: "Lamine no debe ir con España en este parón"

La última lesión de Lamine Yamal ha vuelto a encender el debate sobre el futuro inmediato del joven talento del FC Barcelona. Durante el programa El Chiringuito de Jugones, Jota Jordi fue tajante al referirse a la convocatoria del jugador con la selección española en el próximo parón de selecciones.

“El chaval viene de una lesión, no está al cien por cien y no debería ir con España en este parón internacional”, señaló el tertuliano culé, abriendo la polémica en la mesa de debate.

El entorno blaugrana está preocupado por la carga de minutos que acumula Lamine, uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla pese a su corta edad. Con apenas 18 años, se ha convertido en pieza clave tanto para Flick como para Luis de la Fuente, lo que aumenta el riesgo de sobrecarga y lesiones musculares.

Para Jota Jordi, lo prioritario ahora mismo es cuidar al jugador: “Si fuerzas a Lamine, corres el riesgo de que se rompa. Y eso no le conviene ni al Barça ni a la selección. Primero tiene que recuperarse del todo”.

La Federación Española de Fútbol, sin embargo, confía en contar con el extremo en los próximos compromisos, aunque su participación dependerá de la evolución médica y de la decisión final del seleccionador.