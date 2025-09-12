Un tertuliano de "El Chiringuito" afirma que Pedri es el mejor del mundo

En el plató de El Chiringuito de Jugones, Jorge D’Alessandro sorprendió con una afirmación rotunda: “Para mí, el mejor jugador del mundo es Pedri”. Una declaración que no pasó desapercibida, sobre todo porque coloca al canario por delante de su joven compañero de vestuario, Lamine Yamal, considerado por muchos como el gran proyecto de estrella planetaria del fútbol español.

El técnico argentino, habitual tertuliano del programa, defendió su postura señalando la inteligencia táctica, la visión de juego y la capacidad de decidir desde la zona más difícil del campo. Para D’Alessandro, Pedri no solo es un talento emergente, sino ya un futbolista total, capaz de marcar la diferencia en la élite.

Lo curioso es que las palabras del analista coinciden con una ambición que el propio Pedri expresó hace años. En una entrevista con Sport, cuando apenas comenzaba a asentarse en el primer equipo del FC Barcelona, el centrocampista confesó: “Soñar con ganar el Balón de Oro algún día es inevitable, aunque primero pienso en los títulos colectivos”. Aquel deseo adolescente, pronunciado con humildad, hoy parece menos utópico. El tinerfeño, con madurez competitiva y peso en el Barça y la Selección Española, se ha consolidado como una de las piezas clave del presente y futuro del fútbol europeo.

La comparación con Lamine Yamal es inevitable. El extremo de solo 17 años ya deslumbra en la élite y ha verbalizado su objetivo de “ganar muchos Balones de Oro”. Sin embargo, para voces autorizadas como la de D’Alessandro, el “cerebro” del equipo sigue siendo Pedri, por encima incluso del prodigio de la cantera culé.

La cuestión ahora es si el reconocimiento mediático y las palabras de entrenadores y analistas se transformarán en hechos. El Balón de Oro premia tanto el rendimiento individual como los títulos colectivos. Pedri lo sabe, lo ha repetido: lo importante es ganar con el equipo, y a partir de ahí lo demás puede llegar. Lo que está claro es que entre sueños confesados, respaldos de peso y actuaciones decisivas, Pedri González ya ha entrado en la conversación de los mejores del mundo. Y si algo ha demostrado hasta ahora es que los sueños que parecen lejanos, con trabajo, pueden terminar convertidos en destino.