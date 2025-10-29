Un tertuliano de "El Chiringuito" agradece a Lamine Yamal lo que hizo

Tomás Roncero, periodista y conocido aficionado del Real Madrid, volvió a ser protagonista en redes sociales tras la disputa del Clásico. Durante su intervención posterior al partido, Roncero lanzó un mensaje que rápidamente se volvió viral: “Eternamente agradecidos con Lamine”.

La frase hace referencia al joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, cuya actuación —aunque destacada individualmente— no evitó la derrota azulgrana. Roncero utilizó el comentario con ironía, sugiriendo que, pese al talento y el desequilibrio del canterano, el resultado final volvió a sonreír al Real Madrid.

El periodista de El Chiringuito mantiene desde hace años una presencia muy activa en redes sociales, especialmente durante los partidos del conjunto blanco. Sus reacciones y comentarios suelen generar debate y esta vez no fue diferente. La frase se propagó rápidamente, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del pospartido, con miles de memes, respuestas y opiniones en plataformas como X (Twitter), TikTok e Instagram.

Entre los seguidores madridistas, el comentario fue recibido con humor y orgullo, considerándolo una muestra más del buen momento que atraviesa el equipo. En cambio, parte de la afición culé criticó la actitud del periodista, señalando que se “menosprecia a un jugador joven que está creciendo y demostrando personalidad en partidos de máxima exigencia”.

A pesar de ello, Lamine Yamal volvió a ganarse el reconocimiento de analistas y aficionados por su actuación en un encuentro de enorme presión, reafirmando su papel como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Con solo 17 años, su presencia en un Clásico sigue siendo vista como una señal del proceso de renovación del FC Barcelona.

Roncero, por su parte, cerró su comentario con un tono festivo, destacando que “los Clásicos se ganan con escudo, oficio y fe”, reforzando el discurso de que el Real Madrid vuelve a mostrarse superior en los momentos decisivos de la temporada.