Un tertuliano madridista de "El Chiringuito" defiende a Lamine Yamal

El periodista deportivo Edu Aguirre ha salido al paso de las críticas que en los últimos días han recaído sobre Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona y una de las grandes promesas del fútbol español. En declaraciones realizadas durante el programa El Chiringuito de Jugones, Aguirre defendió al jugador con un mensaje claro: “No se le ha pillado en una discoteca de madrugada… solo estaba dando un paseo con su novia”.

El comentario llega después de que en redes sociales circularan imágenes del futbolista azulgrana en un entorno urbano durante su tiempo libre, lo que generó algunos juicios y comentarios sobre su comportamiento fuera del terreno de juego. Ante el ruido mediático, Aguirre quiso poner las cosas en perspectiva y restar dramatismo a la situación.

“Lamine es un chico joven, tiene derecho a tener una vida normal. No se le ha visto de fiesta ni haciendo nada inapropiado. Está con su pareja, paseando tranquilamente, y no veo el problema. A veces se exagera todo lo que rodea a los futbolistas”, expresó el periodista.

La defensa de Aguirre ha encontrado eco entre varios aficionados y compañeros de profesión que consideran que las expectativas sobre el comportamiento de los jugadores, especialmente los más jóvenes, son a menudo excesivas. Con apenas 18 años, Yamal vive bajo una exposición mediática constante desde su irrupción en el primer equipo del Barça y en la selección española, donde ya ha dejado huella con su talento precoz.

En los últimos meses, el extremo catalán se ha convertido en una de las piezas más importantes del conjunto azulgrana, lo que ha aumentado la atención sobre su vida personal. No obstante, voces como la de Aguirre recuerdan que, a su edad, es natural que el jugador busque espacios de desconexión fuera del fútbol.

“Hay que dejarle vivir. Es un chico que lo está haciendo bien, que trabaja, que no se mete en líos y que solo intenta disfrutar de su tiempo libre. No todo lo que hace un futbolista tiene que convertirse en un escándalo”, insistió Aguirre durante su intervención.

Esta no es la primera vez que el periodista madrileño defiende públicamente a un jugador ante lo que considera un exceso de críticas mediáticas. En esta ocasión, su mensaje busca rebajar la tensión y poner el foco en lo verdaderamente importante: el rendimiento deportivo y la madurez que Lamine Yamal está demostrando dentro del campo.

El joven jugador, por su parte, no ha respondido públicamente a las polémicas. Su entorno mantiene la línea de discreción habitual, centrado en el día a día con el Barça y en seguir creciendo como uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo.

Mientras tanto, el debate continúa en los programas deportivos y en las redes, donde muchos aficionados coinciden con Aguirre: Lamine no ha cometido ninguna falta, y lo que debería importar es lo que hace con el balón, no con quién pasea por la calle.