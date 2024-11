Toni Freixa carga contra Florentino: “Hay que intentar no ser hipócrita”

Las relaciones entre el Real Madrid y el FC. Barcelona no pasan por su mejor momento. La distancia entre Florentino Pérez y Joan Laporta parece ser cada vez más grande. Y es que, a pesar de que ambos clubes han remado en la misma dirección a la hora de tomar importantes decisiones como las relativas al caso de “la Superliga”; la postura mantenida por el Real Madrid respecto al “caso Negreira” no ha sentado nada bien en el club blaugrana.

El último episodio de este candente enfrentamiento lo ha protagonizado Toni Feixa, exdirectivo del FC. Barcelona, quien no ha dudado en reaccionar a las declaraciones que Florentino Pérez realizaba horas antes durante su comparecencia en la Asamblea de socios del club blanco.

Florentino aboga por la paz

Florentino Pérez quiso aprovechar su intervención en la Asamblea de socios compromisarios del Real Madrid para tratar de acercar posiciones con su eterno rival. “El Barcelona y el Madrid se tienen que ayudar, y lo digo con total sinceridad. Tenemos que pensar que es un club que está entre los más grandes del mundo”, afirmaba este mismo lunes.

Consciente de la tensión que el caso Negreira ha generado entre ambos clubes, Florentino abogó por tender la mano al Barcelona con el objetivo de retomar las buenas relaciones con el club que preside Joan Laporta. Un gesto que Toni Freixa no ha dudado en criticar durante su intervención de este lunes en El Partidazo de COPE. Según el exdirectivo culé, estas declaraciones carecen de veracidad, y pide a Florentino que “hay que intentar no ser hipócrita”.

Una reconciliación difícil

Ante la posibilidad de que la relación entre ambos clubes se acabe rompiendo, Florentino Pérez dejó claro cuál es la postura del equipo blanco: “¿Por qué nos íbamos a enfadar?" comentaba el presidente. Una reflexión que parece no haber sentado nada bien a Toni Freixa, quien si parece tener motivos de sobra para justificar el actual enfado del club blaugrana con el Real Madrid. "A mí las palabras no me sirven para nada. Al final me fijo en los hechos y a mí me parece incalificable que alguien se vaya corriendo a presentar un escrito en el juzgado para pedir una serie de información que no conduce a nada”, comentaba durante su charla con Juanma Castaño.

De esta forma, Freixa hacía referencia al hecho de que el club blanco presentara a principios del mes de octubre una solicitud en el Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona, para incorporar en la misma unas declaraciones que el exdirectivo culé había hecho recientemente en relación a los pagos que Barcelona realizó a José María Enríquez Negreira., sentenciaba el exdirectivo azulgrana. Con estas declaraciones Toni Freixa vuelve a dejar claro cuál sigue siendo su postura con respecto al club blanco, una posición que por el momento también parece mantener el FC. Barcelona. Todo parece indicar que el caso Negreira va a seguir dando mucho de qué hablar, y será sin duda, fundamental para que Madrid y Barcelona terminen acercando posturas tras varios meses de tensión.