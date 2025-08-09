Tragedia durante competición hípica en Inglaterra: fallece una jinete británica tras una caída

Una tragedia sacudió el mundo de la hípica en Inglaterra tras la muerte de la jinete británica Sarah Yorke, de 37 años, que perdió la vida después de sufrir una caída durante una competición. El accidente ocurrió ayer en los trials hípicos de Aston-le-Walls, en Northamptonshire.

Sarah, además de ser una destacada deportista, era profesora de primaria y madre de una niña de siete años. La caída tuvo lugar en la tercera valla durante la fase de salto en una prueba de eventing, una disciplina ecuestre que combina salto, doma y campo a través.

Los equipos médicos respondieron de inmediato para atender a la jinete, aunque lamentablemente no fue posible salvarla. Por su parte, su caballo, MGH HERA, fue evaluado por los veterinarios presentes en el evento, no sufrió lesiones y fue llevado de vuelta a las cuadras.

Esta competición estaba destinada a que jinetes y caballos principiantes ganaran experiencia en el nivel BE100 de British Eventing. Sarah y su yegua estaban compitiendo juntos en esta categoría por primera vez, tras una reciente victoria en la clase BE90 con la misma montura en un evento celebrado en Oxfordshire.

Debido a este suceso fatal, los organizadores decidieron cancelar el último día de la competición, aunque las actividades programadas para el día siguiente en el centro ecuestre seguirán adelante.

Rosie Williams, directora ejecutiva de British Eventing, expresó su profundo pesar y envió condolencias a la familia y amigos de Sarah. También informó que se realizará una investigación formal para esclarecer las causas del accidente.

La comunidad ecuestre ha sido animada a apoyarse mutuamente durante este momento difícil. Para quienes necesiten ayuda, el BE Support Trust ha puesto a disposición una línea de atención disponible las 24 horas.