La tremenda rajada del padre de Lamine Yamal: "Es el mayor daño moral a un ser humano"

La gala del Balón de Oro 2025 no solo dejó la consagración de Ousmane Dembélé como el mejor jugador del mundo, también abrió un debate que promete prolongarse en los próximos meses. El motivo fue la reacción de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, quien no escondió su indignación al ver a su hijo terminar en la segunda posición del prestigioso premio.

Más Noticias Dembélé se lleva el Balón de Oro ante un serio Lamine Yamal

En declaraciones a El Chiringuito, Nasraoui fue directo y contundente: “Aquí ha pasado algo muy raro”. Aunque evitó usar la palabra “robo”, dejó entrever que la decisión no fue del todo transparente y que existieron factores externos que privaron a Lamine de coronarse con el galardón. El padre del futbolista no dudó en ensalzar las cualidades de su hijo, asegurando que, a día de hoy, es el jugador más determinante del planeta: “Para mí, y no porque sea mi hijo, Lamine es el mejor jugador del mundo con muchísima diferencia”. Sus palabras reflejan tanto la convicción de un padre orgulloso como la percepción de muchos aficionados y analistas que ven en el joven del Barça el futuro indiscutible del fútbol.

Más allá de las estadísticas, Mounir considera que su hijo ha mostrado una madurez y un impacto impropios de su edad. Sus actuaciones en partidos clave, su protagonismo en las grandes citas y su capacidad para marcar diferencias lo colocaban, según su criterio, como el verdadero merecedor del trofeo dorado. La familia Yamal viajó a París para acompañar al joven delantero en una gala que, pese a la decepción final, también supuso un hito en su carrera: con apenas 18 años, fue finalista al Balón de Oro, algo que muy pocos futbolistas han logrado.

“El próximo año es nuestro. El año que viene el Balón de Oro será español”. Con esa frase, dejó claro que la ambición del entorno del jugador sigue intacta y que el objetivo de conquistar el galardón no se ha desvanecido, sino que se ha convertido en un desafío más.

Durante toda la gala, el padre de Lamine se mantuvo a su lado, acompañándolo en la alfombra roja, en la ceremonia y en los instantes más mediáticos del evento. Las imágenes de ambos juntos, con abrazos y gestos de complicidad, reflejaron no solo la cercanía familiar, sino también la unión ante lo que consideran una injusticia.