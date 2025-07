El tremendo pique entre Cassano y Leao: "Él me ama mucho”

Antonio Cassano y Rafael Leão han protagonizado un nuevo episodio en su ya conocida tensión mediática. El exfutbolista italiano volvió a criticar duramente al delantero del Milan, cuestionando su rendimiento y su condición de estrella. Leão, lejos de ignorar las palabras, respondió de manera irónica en redes sociales.

Más Noticias El Real Madrid cierra el ejercicio 2024/25 con 24 millones de beneficio

Durante una reciente entrevista, Cassano fue contundente al referirse al internacional portugués. “No entiendo por qué se le trata como un fenómeno. No marca goles, no participa en defensa y no aparece en los partidos grandes”, aseguró. Además, señaló que su físico no basta para justificar el alto valor de mercado que tiene, estimado en más de 120 millones de euros. “Por ese precio esperas mucho más. No me arrepiento de lo que dije antes, sigo pensando lo mismo”, añadió.

La respuesta de Leão no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el jugador publicó siete emojis de payaso, sin agregar comentarios, pero dejando claro a quién iban dirigidos. Fue su manera de desestimar las palabras del exjugador italiano y restarles importancia.

Las críticas de Cassano han generado debate entre aficionados y analistas. Aunque los números de Leão esta temporada no son escandalosos, sus 12 goles y 12 asistencias en 38 partidos demuestran una contribución significativa tanto en el Milan como en la selección portuguesa. Sus defensores destacan su capacidad de desborde, influencia ofensiva y desequilibrio en el uno contra uno, mientras que otros, como Cassano, reclaman mayor regularidad y liderazgo.

Este nuevo cruce confirma que la relación entre ambos está lejos de apaciguarse. Con el inicio de la nueva temporada a la vuelta de la esquina, el foco vuelve a ponerse sobre Leão, quien tendrá una vez más la oportunidad de responder con su mejor argumento: el fútbol.