La trifulca entre Luis Enrique y un periodista por el asunto que más le molesta

El Paris Saint-Germain logró un triunfo de prestigio al imponerse 1-2 al F.C. Barcelona. Sin embargo, la atención posterior al partido se centró en la rueda de prensa de Luis Enrique, que protagonizó un tenso cruce con un periodista francés.

Durante la comparecencia, un reportero le trasladó al técnico español unas palabras de Jules Koundé, quien había declarado que el PSG había sido “muy superior físicamente” al Barcelona. El periodista remarcó que era sorprendente, teniendo en cuenta la falta de preparación previa de los parisinos, y le preguntó si a él también le había sorprendido ese despliegue físico.

Luis Enrique respondió con ironía en francés: “No... No. Si tú me dices no yo te digo sí. Y si tú me dices sí yo te digo no”. Tras la broma, el asturiano se mostró tajante al rechazar la idea de que el PSG hubiera ganado por un factor físico: “Si nosotros somos el equipo de Europa que menos ha entrenado... Eso es un tópico. ¿Cómo se dice en francés? Un tópico es algo que todo el mundo repite pero no es verdad. No es verdad. Es un cliché, eso es. Es un cliché que todo el mundo siempre dice. Físicamente, físicamente... pero si no hemos entrenado”.

Más allá de la polémica, Luis Enrique quiso poner en valor el nivel del encuentro y el rendimiento de sus jugadores: “Se ha visto un partido excelente. Cuando ves jugar a dos equipos que no dan patadas, que juegan e intentan hacerse daño con el balón... es un partido muy completo. Han sido superiores hasta que han marcado el gol. Nos hemos recuperado, Nuno ha hecho una jugada increíble. En la segunda parte creo que hemos sido mejores”.

Con esta victoria, el PSG refuerza su candidatura en la Champions y Luis Enrique reafirma su confianza en un grupo que respondió con carácter en un escenario tan exigente.