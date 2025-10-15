La UFC deja caer el regreso de Ilia Topuria en enero: "Es una posibilidad"

Pasan los días y el regreso de Ilia Topuria está cada vez más cerca. El hispano-georgiano, que peleó por última vez el pasado mes de junio, tiene claro que quiere regresar cuanto antes. Ya lo comentaba hace varios meses tras hacerse campeón del peso ligero: el objetivo era el de pelear con mayor frecuencia en una categoría menos exigente en cuanto al corte de peso se refiere.

En estos momentos, los esfuerzos están centrados en su hermano Aleksandre, que peleará el próximo 22 de noviembre en el UFC de Catar ante Bekzat Almakhan. El hispano-georgiano se encuentra ayudando a su hermano durante el campamento, y a partir de ahí quedará a disposición de la compañía.

Durante los últimos días, las especulaciones acerca del regreso de 'El Matador' apuntaban al mes de enero de 2026 como mes elegido por la UFC, y el propio presidente de la UFC, Dana White, ya ha confirmado las sospechas.

El regreso de Ilia Topuria en enero de 2026

Tras la confirmación del combate de Aleksandre Topuria, las opciones de ver a Ilia pelear en 2025 se esfumaban. Todo apuntaba a que la primera defensa del cinturón se produciría en el primer trimestre de 2026, a falta de saber si sería en enero o en marzo.

Sin embargo, Dana White, presidente de la UFC, acaba de desvelar más pistas. Y es que al ser preguntado por un periodista acerca de la primera cartelera numerada del año, que supondrá el inicio del contrato con Paramount, el mandamás ha confirmado que desde hoy mismo están trabajando en ello.

"Literalmente hemos empezado hoy. Los emparejamientos comenzaron hoy, hemos empezado a trabajar en la primera cartelera de Paramount", anunciaba. Tras esto, fue preguntado acerca de la posibilidad de ver a Ilia Topuria en esa primer evento, y su respuesta ha sido contundente: "Es una posibilidad", confirmaba Dana White en la rueda de prensa posterior a la DWCS (Dana White Contender Series).

¿Quién será el rival del hispano-georgiano?

A la espera de saber la fecha exacta en la que Ilia Topuria volverá a pisar el centro del octágono, las miradas están puestas en quién será su rival para la primera defensa del título. Y es que el presidente de la UFC también ha confirmado recientemente quién podría ser la primera prueba como campeón de Ilia.

Durante varios meses, el nombre de Arman Tsarukyan ha estado presente en las conversaciones. No obstante, su falta de actividad en el último año y medio ha provocado que la compañía necesite algo más para darle la oportunidad. Es por ello que el armenio tendrá que pelear contra Dan Hooker el próximo 22 de noviembre para poder ser el próximo contendiente.

Asimismo, el nombre de Justin Gaethje y Paddy Pimblett sigue resonando como opciones reales de la UFC, por lo que habrá que esperar a las próximas semanas para saber cuándo y contra quién se enfrentará 'El Matador'.

El último mensaje de Topuria en redes

Ante la falta de información, Ilia Topuria ha querido alimentar el interés por verle encima de la jaula. En medio de las especulaciones y las informaciones, el hispano-georgiano escribía hace una semana en sus redes sociales un enigmático mensaje: "El rey está llegando. Nadie está a salvo. Alinéalos. ¡¡¡La toma de poder continúa!!!".

Una publicación que parece indicar que todo está cerca de concretarse y que ya está preparado para seguir dando que hablar en la división de las 155 libras (peso ligero).