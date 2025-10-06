La UFC planea el regreso de Ilia Topuria en 2026: estas son las fechas y los rivales posibles

La UFC cuenta los días para ver el regreso de Ilia Topuria. El hispano-georgiano se está tomando un tiempo de descanso antes de volver al octágono, y la promotora está aprovechando para cuadrar el momento perfecto para ver de vuelta al campeón del peso ligero.

Y es que la UFC ya se encuentra planeando la fecha y el rival para su próximo combate, que será la primera defensa del cinturón de Ilia Topuria en el peso ligero. Entrados en el mes de octubre, Dana White, presidente de la promotora, comienza a preparar las carteleras que vendrán próximamente, a pesar de no hacerlo oficial.

En este caso, White ya tendría una fecha ideal para ver de nuevo a Ilia Topuria sobre la jaula, y su rival podría ser una realidad.

La UFC quiere a Ilia Topuria en enero

Muchas han sido las especulaciones que han surgido a lo largo de los últimos meses acerca del próximo paso de Ilia Topuria. Las incógnitas sobrevolaban y la fecha para su siguiente pleito era un misterio. Sin embargo, parece que las dudas comienzan a despejarse.

Y es que recientemente, el presidente de la UFC, Dana White, ha asegurado que el objetivo es construir una gran cartelera para enero para dar comienzo al acuerdo con Paramount. A partir de estas declaraciones, Álvaro Colmenero, periodista español, ha asegurado que el plan pasa por incluir a Ilia Topuria en dicha cartelera, y en ese caso su rival sería Justin Gaethje.

Se trata del primer evento numerado de la promotora que tendrá lugar en 2026, por lo que quieren comenzar el año por todo lo alto. Además, Gaethje era una de las opciones que más sonaba en los últimos meses, por lo que el emparejamiento cuadraría a la perfección.

Dana White desvela otro posible rival tras el UFC 320

A pesar de que la idea parece clara, Dana White ha dejado en duda si será finalmente Gaethje el próximo contendiente al título. Y es que tras el UFC 320, el presidente de la UFC fue preguntado acerca del combate entre Tsarukyan y Hooker.

Dana White confirmó ante los periodistas que el ganador de dicho combate sería el contendiente número uno para pelear contra Ilia Topuria, lo que deja en el aire quién de los dos será finalmente el candidato.

"¿Será el ganador de esa pelea el contendiente número uno en la división del peso ligero?: Sí", confirmaba Dana White.

Con esta afirmación, Arman Tsarukyan sigue siendo una opción para pelear por el título. El armenio ha insistido en que quiere ser el siguiente, y todo pasa por vencer el próximo 22 de noviembre al australiano.

El plan B de la UFC con Ilia Topuria

La opción ideal para la UFC es tener al hispano-georgiano en la cartelera estelar de Los Ángeles en enero. Sin embargo, existe la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo. Todo parece estar en manos del campeón, que tendrá que decidir si quiere volver en las primeras fechas de 2026.

Sin embargo, en caso de negativa, la compañía piensa en marzo como la siguiente fecha posible para Topuria. Sería en el evento numerado de Las Vegas, una opción bastante viable, aunque la preferencia se mantiene para la primera cartelera estelar del año.

El objetivo de la promotora es estrenar el acuerdo con Paramount por todo lo alto, y qué mejor forma que hacerlo con el mejor peleador libra por libra de la UFC.