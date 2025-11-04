El ultimátum de Paddy Pimblett a Topuria: "Le destrozaré la cara por completo"

Paddy Pimblett volvió a encender la rivalidad con Ilia Topuria con unas declaraciones contundentes. El luchador británico afirmó que, si llega a enfrentarse al campeón, está seguro de que le “destrozará la cara” y lo hará “caer de manera estrepitosa”. Sus palabras aumentan todavía más la tensión entre ambos, especialmente después del encontronazo reciente que protagonizaron tras un evento de la UFC.

Pimblett insistió en que no teme el reto y que puede derrotar a Topuria sin importar el contexto. Criticó también la imagen de intocable que rodea al campeón español, asegurando que él será quien “lo devuelva a la realidad” dentro del octágono. Para el británico, la confianza de Topuria está sobredimensionada por los medios y por el momento deportivo que atraviesa, y él se ve como la pieza clave para romper ese aura.

El incidente tras el combate, en el que Pimblett subió al octágono para encararse con Topuria, generó incluso malestar en la organización, que consideró que la situación no debía haberse permitido, especialmente porque la familia del campeón se encontraba junto a él en ese instante. Este episodio dejó claro que la rivalidad ha pasado del terreno deportivo al personal, lo que añade todavía más combustible a la posibilidad de un futuro enfrentamiento.

A nivel deportivo, el estilo de ambos luchadores también promete un choque muy atractivo. Topuria destaca por su técnica precisa y su potencia tanto en el striking como en el grappling, mientras que Pimblett basa gran parte de su éxito en su ritmo, agresividad y su capacidad para conectar con el público. La diferencia de estilos, combinada con la tensión verbal, hace que el combate tenga un fuerte atractivo comercial.

Por otra parte, el interés del público y de los seguidores de la UFC continúa creciendo. Las redes sociales se han llenado de debates, análisis y mensajes de apoyo para uno y otro, lo que demuestra que el potencial del combate supera lo deportivo: sería un duelo de personalidades, orgullo y reputación. El británico se presenta como el antagonista ideal frente al campeón español, algo que la UFC suele aprovechar para crear narrativas con impacto global.

A pesar del ruido mediático, todavía no existe confirmación oficial sobre si el combate se organizará ni cuándo podría tener lugar. La promotora evalúa los tiempos, la disponibilidad y el impacto comercial, y ambos luchadores mantienen agendas abiertas con posibles rivales alternativos. Sin embargo, la sensación general es que tarde o temprano, este choque terminará ocurriendo, y cuando eso suceda, la expectación será máxima.