¡Victoria de Joel Álvarez! El español gana por decisión unánime a Vicente Luque en el UFC Río

Por algo le apodan "El Fenómeno". Joel Álvarez se estrenaba dentro del peso wélter de la UFC, y su primera aparición no defraudó. El español, al que ya se le veía afilado durante el pesaje y la previa al combate, entraba a la jaula con toda la confianza del mundo después de tener un campamento mucho más cómodo respecto a los anteriores en el peso ligero.

Y es que ya lo decía durante una entrevista previa al cómbate: "No he venido hasta Río para perder". Joel se enfrentaba a toda una leyenda como lo es Vicente Luque. El brasileño, que está ante sus últimos cartuchos dentro de las MMA, se presentaba como un peleador muy peligroso que no iba a poner las cosas fáciles.

Pero Joel es mucho Joel. El árbitro de la contienda dio la señal para que comenzaran las hostilidades, y el español demostró estar al nivel de los mejores de la división.

Dominancia en el primer round

El español tenía clara la estrategia. Su alcance y su 'jab' fueron diferenciales en el primer asalto. Desde el primer minuto de combate, Joel encontraba el rostro de su rival con su directo de izquierdas. Luque también conectaba, pero los primeros tres minutos fueron más de estudio que de otra cosa.

A falta de poco tiempo para que terminara el primer asalto, ambos peleadores encendieron la jaula. La pelea fue detenida por un supuesto piquete de ojos de Joel a Vicente Luque. Sin embargo, el árbitro pudo ver en la repetición que se trataba de un golpe totalmente legal del español con el puño cerrado, y la pelea se reanudó.

Y fue ahí cuando llegó el intercambio de golpes. Ambos luchadores comenzaron un tiroteo del que salió bien parado "El Fenómeno". Concluía el asalto y se podía ver como el brasileño tenía el rostro hinchado y totalmente rojo.

Las manos de Joel habían conectado, y Vicente Luque comenzaba a saber lo que es el poder del español.

Joel, muy cerca de finalizar el combate

Arrancaba el segundo asalto y el español fue a buscar lo de siempre: una finalización. Y estuvo cerca de conseguirla. Nada más comenzar, dos buenas rodillas y una buena patada a la cabeza pusieron a temblar los cimientos de Luque, que acabó en el suelo tras un intento de derribo.

A partir de ahí, Joel intentó finalizar el combate a través de una sumisión y con su poderoso golpeo desde el suelo, pero no fue posible. El brasileño se aferró al combate como pudo y la pelea se marchó al tercer asalto.

Parecía que Luque podía abandonar desde la esquina, pero quiso pelear hasta el final. Sin embargo, un tercer asalto donde no ocurrieron muchas cosas debido al cansancio de ambos peleadores acabó con la primera victoria de Joel Álvarez en la división del peso wélter y la primera por decisión unánime dentro de la compañía.

Con este triunfo, el gijonés convence a la UFC de que está preparado para enfrentar a los mejores de la división, y toca la puerta del top 15 de la categoría.

Una noche coronada por Charles Oliveira

Para concluir con la cartelera, Charles Oliveira protagonizaba su vuelta al octágono después de su dura derrota ante Ilia Topuria. El brasileño se enfrentaba a Mateusz Gamrot, que cogió la pelea en corto aviso.

Y es que a pesar de haber sufrido un duro KO, Charles Oliveira sigue siendo uno de los mejores luchadores del peso ligero. 'Do Bronx' demostró su gran jiu jitsu y derrotó al polaco en el segundo asalto por sumisión.

Tras la victoria, Charles aprovechó la entrevista post combate para retar a Max Holloway por el título del BMF, coronando así una gran noche de MMA en Brasil.